Un nuovo studio rileva tassi diversi di ricoveri per trattamenti con marijuana in diversi stati

Un recente studio condotto dalla Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ha rivelato che esistono differenze significative nei tassi di ricoveri per trattamenti con marijuana tra i diversi stati. Contrariamente ai timori espressi dai critici, lo studio mostra che gli stati in cui la vendita di cannabis rimane illegale hanno tassi più elevati di ricoveri in terapia per la droga.

I dati, che coprono l’anno 2021 e includono quasi 1.5 milioni di ricoveri in strutture autorizzate dallo Stato, indicano che la marijuana o l’hashish sono state la sostanza principale che ha portato a ricoveri in terapia nel 10.2% dei casi. Ciò colloca la marijuana come la quarta sostanza più comune dopo alcol, eroina e metanfetamine.

È interessante notare che lo studio dimostra anche che gli stati con i più alti tassi di ricoveri per trattamento di marijuana pro capite non avevano ancora legalizzato le vendite di cannabis ricreativa all’inizio del 2021. Sebbene alcuni di questi stati consentissero l’uso di marijuana medica, nessuno aveva vendite legali di cannabis ricreativa fino agli anni successivi.

D’altra parte, si è scoperto che gli stati con i tassi più bassi di ricoveri principalmente per marijuana avevano legalizzato la cannabis ricreativa o medica. New Hampshire, New Mexico e West Virginia hanno registrato i tassi più bassi di ricoveri per trattamenti legati alla marijuana, con solo 2-4 ricoveri ogni 100,000 residenti.

È importante notare che i risultati dello studio potrebbero essere influenzati da vari fattori oltre alla legalità della cannabis. Lo studio evidenzia che i riferimenti per il trattamento possono essere influenzati da altre variabili come il sistema di giustizia penale, che indirizza un numero significativo di individui a programmi di trattamento.

Sebbene lo studio mostri un calo dei ricoveri per trattamenti con cannabis nel 2021, gli autori dello studio esprimono preoccupazione per l’aumento dei fattori di rischio per il consumo problematico di marijuana. Raccomandano che i medici di base e gli operatori sanitari svolgano un ruolo più ampio nel riconoscere il disturbo da uso di cannabis e nell’indirizzare le persone al trattamento.

Nel complesso, questo studio sottolinea la necessità di ricerche e analisi complete per comprendere la complessa relazione tra legalizzazione della marijuana, ammissioni in terapia e disturbo da uso di sostanze.