Nuova mod di potenziamento delle abilità per Starfield

L'attesissimo gioco di Bethesda, Starfield, ha già catturato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Tuttavia, come molti videogiochi moderni, gli aggiornamenti post-lancio sono spesso necessari per risolvere problemi imprevisti e migliorare il gameplay. Anche se Bethesda deve ancora rilasciare una patch per migliorare il sistema di alberi delle abilità di Starfield, un gruppo di modder dedicati ha preso in mano la situazione.

La mod Starfield Pilgrimage, sviluppata da un team guidato da VollmetalDragon, è ora disponibile su NexusMods. Questa mod mira a migliorare la coerenza e l'impatto delle abilità nel gioco, rendendo ciascuna abilità più significativa per i giocatori. Molte abilità sono state rielaborate e riorganizzate all'interno delle categorie per garantire equilibrio e coinvolgere i giocatori in modi nuovi e interessanti.

Un notevole miglioramento offerto da questa mod è la possibilità per tutte le abilità di creazione di sbloccare tutte le ricerche associate. Ciò significa che i giocatori non dovranno più investire più punti abilità per accedere a tutte le opzioni di creazione. Inoltre, la mod imposta fin dall'inizio il raggio di scansione su 100, consentendo ai giocatori di scansionare in sicurezza l'ambiente circostante a distanza. Anche le portate di zoom dello scanner e l'uso di boost pack, puntamento delle navi e propulsori sono sbloccati fin dall'inizio.

Inoltre, la mod Pilgrimage risolve i problemi con le riviste di vantaggi Mining Monthly e Freestar Ranger Gunslinger's Guide, assicurando che non contino più per ottenere abilità nelle rispettive categorie di vantaggi.

Mentre Starfield continua ad affascinare i giocatori su PC e Xbox Series X|S, la disponibilità di questa mod di potenziamento delle abilità offre un'entusiasmante opportunità per coloro che potrebbero essere insoddisfatti del sistema di albero delle abilità originale del gioco. Che tu sia un esploratore esperto o un nuovo giocatore, la mod Starfield Pilgrimage offre una nuova prospettiva sullo sviluppo del personaggio e sulle meccaniche di gioco in questa epopea spaziale tanto attesa.

FAQ:

D: Dove posso trovare il mod Starfield Pilgrimage?

R: La mod Starfield Pilgrimage è disponibile per il download su NexusMods.

D: Posso usare la mod su Xbox?

R: Sì, la mod è compatibile con le versioni Xbox di Starfield.

D: La mod influisce sul bilanciamento del gioco?

R: La mod mira a migliorare l'equilibrio e a rendere le abilità più interessanti, garantendo una migliore esperienza complessiva.

D: Posso comunque utilizzare la mod se non ho Xbox Game Pass?

R: Sì, la mod può essere utilizzata indipendentemente dal fatto che tu abbia Xbox Game Pass o meno.