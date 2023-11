Starfield Beta Patch: un'impressionante svolta per i giochi su PC

Dopo un lancio poco brillante su PC a settembre, Starfield ha apportato miglioramenti significativi con la sua ultima patch beta su Steam. Affrontando vari problemi e introducendo nuove funzionalità, lo sviluppatore del gioco Bethesda ha adottato misure per migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Un miglioramento notevole per i possessori di schede grafiche Nvidia è l'inclusione di DLSS 2 e DLSS 3 per la ricostruzione delle immagini e la generazione di frame. Queste opzioni, precedentemente disponibili solo tramite le mod della community, ora forniscono prestazioni e stabilità migliori all'interno del gioco. Inoltre, anche la qualità di FSR 2 è stata migliorata, riducendo gli artefatti in alcuni scenari. Tuttavia, l'assenza di XeSS, un'altra soluzione multipiattaforma con potenziali vantaggi, è un'occasione mancata che avrebbe potuto migliorare ulteriormente il gioco.

Dal punto di vista delle prestazioni, la patch beta mostra notevoli miglioramenti. Con un migliore utilizzo della CPU, i giocatori possono aspettarsi un aumento delle prestazioni del 20% su sistemi come Ryzen 7 7800X3D e un miglioramento del frame rate del 17% sui sistemi Ryzen 5 3600 di livello inferiore. Questi miglioramenti migliorano significativamente l'esperienza di gioco e aprono la possibilità di una modalità performance per le console.

In termini di impostazioni grafiche e menu, Bethesda ha fatto alcuni passi avanti. Il DLSS e le regolazioni del campo visivo, che erano aggiunte molto richieste, sono state integrate con successo nel gioco. Sfortunatamente, i controlli HDR sembrano ancora poco elaborati e non riescono a eguagliare gli sforzi della community nel produrre immagini ottimali. È necessario un ulteriore perfezionamento per risolvere problemi come lo stuttering trasversale e le prestazioni inferiori alle GPU Intel.

Sebbene la patch beta rappresenti un significativo passo avanti per Starfield su PC, c'è ancora spazio per miglioramenti. Bethesda deve continuare a investire nel perfezionamento del gioco e nella risoluzione delle sfide in sospeso per raggiungere uno stato davvero soddisfacente. Grazie all’impegno per gli aggiornamenti continui, i giocatori possono aspettarsi un’esperienza sempre più coinvolgente e divertente nell’universo di Starfield.

Domande frequenti

1. Cos'è il DLSS?

DLSS sta per Deep Learning Super Sampling, una tecnologia sviluppata da Nvidia che utilizza l'intelligenza artificiale per eseguire l'upscaling delle immagini a bassa risoluzione in tempo reale, con conseguente miglioramento della qualità visiva e delle prestazioni.

2. Cos'è la FSR?

FSR, o FidelityFX Super Risoluzione, è la tecnologia di upscaling di AMD che migliora le prestazioni di gioco eseguendo il rendering dinamico dei fotogrammi a risoluzione inferiore e eseguendo l'upscaling per adattarli alla risoluzione del display.

3. Cos'è XeSS?

XeSS è l'alternativa di Intel a DLSS e FSR, che offre vantaggi simili in termini di upscaling della qualità dell'immagine e miglioramento delle prestazioni. Tuttavia, XeSS non è attualmente disponibile in Starfield.

4. In che modo la patch beta migliora le prestazioni?

La patch beta ottimizza l'utilizzo della CPU, con conseguenti miglioramenti significativi delle prestazioni. I giocatori possono aspettarsi un gameplay più fluido e frame rate più elevati sui sistemi compatibili.

5. Sono stati apportati miglioramenti ai menu grafici?

Sì, la patch beta introduce il DLSS e le regolazioni del campo visivo, consentendo ai giocatori di personalizzare la propria esperienza visiva nel gioco. Tuttavia, i menu mancano ancora di spiegazioni adeguate per le diverse impostazioni grafiche, lasciando spazio per ulteriori miglioramenti.

Fonti: Bethesda, Digital Foundry.