Starfield diventa il più grande lancio di giochi di Bethesda con oltre 6 milioni di giocatori

Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda, ha raggiunto un lancio da record. Secondo l'annuncio di Bethesda su Twitter, Starfield è già diventato "il più grande lancio di giochi Bethesda di tutti i tempi", attirando oltre 6 milioni di giocatori al 6 settembre.

Il gioco è stato inizialmente rilasciato in accesso anticipato il 31 agosto e poi a livello globale il 6 settembre. Nonostante sia disponibile come titolo gratuito per Game Pass, Starfield si sta comportando eccezionalmente bene nelle classifiche di vendita sia digitali che fisiche.

Nella classifica globale delle vendite più importanti di Steam, Starfield si è assicurato la seconda posizione, secondo solo al longevo Counter-Strike: Global Offensive. Con circa 200,000 giocatori simultanei, Starfield supera il numero di giocatori simultanei di altri famosi giochi di ruolo Bethesda come Skyrim, Fallout 4 e The Elder Scrolls Online.

Oltre al successo nel mercato digitale, Starfield ha dominato anche la classifica delle vendite fisiche nel Regno Unito, superando titoli come Hogwarts Legacy e Mario Kart 8 Deluxe. Le prestazioni del gioco nel mercato fisico sono paragonabili a quelle di Diablo IV, che fu un significativo successo digitale.

Il successo di Starfield può essere attribuito alla combinazione della sua disponibilità su Game Pass e al supporto di fan devoti. Molti abbonati a Game Pass hanno scelto di acquistare la versione digitale del gioco per mostrare il supporto per Xbox e Bethesda Studios e assicurarsi che il gioco riceva supporto continuo e aggiornamenti dei contenuti.

Sebbene i numeri di vendita ufficiali di Starfield non siano stati annunciati da Bethesda, l'impressionante lancio del gioco e la crescente base di giocatori lo hanno posizionato come un grande successo. Con il suo coinvolgente gameplay di esplorazione dello spazio, Starfield è destinato ad affascinare i giocatori negli anni a venire.

