I giocatori di Starfield mettono in mostra le loro abilità creative ricreando volti famosi

I giocatori di Starfield hanno dimostrato di essere un gruppo talentuoso e creativo, mettendo in mostra le proprie abilità utilizzando il robusto creatore di personaggi del gioco per ricreare una varietà di volti famosi. Dagli attori iconici agli amati personaggi di fantasia, la community ha condiviso le loro impressionanti creazioni sui social media.

Un utente Reddit, strider390, ha pubblicato uno screenshot del suo personaggio che somiglia a Willem Dafoe, con la didascalia "Sai, anch'io sono una specie di industriale", in riferimento al famoso meme di Spider-Man. Un altro giocatore, SoullessVoid, ha deciso di ricreare il leggendario David Bowie come personaggio di Starman. CheesyWales arrivò persino a creare Todd Howard, il capo dello sviluppo di Bethesda, lo studio dietro Starfield.

Traendo ispirazione da film e programmi TV, i giocatori hanno anche ricreato personaggi come Mike Ehrmantraut di Breaking Bad e Better Call Saul, Tony Soprano di The Sopranos e Shrek e Lord Farquaad della serie Shrek. Queste interpretazioni divertenti e spesso terrificanti mostrano l'attenzione del giocatore ai dettagli e alla creatività.

I giocatori non solo hanno ricreato volti famosi, ma si sono anche dilettati nel ricreare iconici veicoli spaziali di franchise famosi come Star Wars e Star Trek utilizzando il creatore di navi di Starfield. Il gioco include anche alcune uova di Pasqua integrate, una delle quali fa riferimento alla citazione più famosa di Starfield.

Starfield ha già fatto scalpore nel settore dei giochi, raggiungendo la vetta delle classifiche di vendita anche prima del suo lancio ufficiale. Il boss di Xbox Phil Spencer ha rivelato che oltre un milione di giocatori erano attivamente impegnati nel gioco alla data di uscita del 6 settembre.

Man mano che i giocatori continuano a esplorare il vasto universo di Starfield, emergeranno sicuramente storie e creazioni sempre più emozionanti. Con le sue vaste missioni di gioco di ruolo e il divertente sistema di combattimento, Starfield ha affascinato i giocatori ed è stato difficile resistergli.

