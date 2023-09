Starfield: come migliorare le prestazioni FPS su PC con GPU Nvidia

By

Starfield, l'attesissimo gioco dello sviluppatore Bethesda, ha preso d'assalto la comunità dei videogiochi. Con il suo mondo enorme e le città dettagliate, non c'è da meravigliarsi che i giocatori siano entusiasti di tuffarsi in questo gioco di ruolo fantascientifico. Tuttavia, alcuni giocatori hanno espresso preoccupazione per le prestazioni del gioco, soprattutto su PC con GPU Nvidia.

Per impostazione predefinita, Starfield su Xbox Series X|S funziona a 30 fotogrammi al secondo, il che potrebbe essere deludente per i giocatori che preferiscono un gameplay più fluido. Su PC, raggiungere 60fps stabili può essere inconsistente al momento.

Fortunatamente, una guida condivisa da un utente Nexusmods di nome Okhayko offre una potenziale soluzione. La guida suggerisce di abilitare la tecnologia PCI Express chiamata Resizable BAR (Base Address Register) per i possessori di Nvidia. Questa tecnologia consente alla CPU di accedere alla memoria della GPU in modo più efficiente, con conseguente potenziale miglioramento delle prestazioni.

Per abilitare Resizable BAR, gli utenti Nvidia dovranno scaricare Nvidia Profile Inspector e apportare le seguenti modifiche al software:

1. Seleziona Starfield nel menu a discesa del profilo.

2. Passare alla sezione 5.

3. Impostare la funzione rBAR su abilitata.

4. Imposta le opzioni rBAR su 0x00000001.

5. Imposta il limite di dimensione rBAR su 0x0000000040000000.

6. Premi "Applica modifiche" in alto a destra.

L'implementazione di queste modifiche potrebbe migliorare le prestazioni del gioco, soprattutto per i giocatori con GPU RTX serie 30. Vale la pena notare che Nvidia dovrebbe rilasciare aggiornamenti dei driver nel prossimo futuro per ottimizzare il gameplay di Starfield.

Per ora, questa guida offre una potenziale soluzione alternativa per i giocatori che cercano un'esperienza stabile a 60 fps. Man mano che il gioco continua ad evolversi e vengono rilasciati aggiornamenti, è probabile che le prestazioni migliorino ulteriormente.

Starfield è ora disponibile per PC e Xbox Series X|S e può essere giocato senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte:

– [Titolo fonte](source.com)

– [Titolo fonte](source.com)