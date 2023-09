Starfield riceve elogi dal co-creatore di God of War David Jaffe

Starfield, l'attesissimo gioco di Bethesda, ha ricevuto grandi elogi sia dai giocatori che dagli addetti ai lavori. Una delle figure degne di nota che si è fatta avanti con la propria ammirazione per il gioco è David Jaffe, co-creatore della serie God of War.

Emil Pagliarulo, direttore del design e scrittore di Starfield, ha espresso il suo stupore per i commenti positivi di Jaffe. Pagliarulo è andato su Twitter per condividere i suoi pensieri, affermando: “Avere dei fan che apprezzano il tuo lavoro è, ovviamente, incredibile. Avere altri sviluppatori, soprattutto quelli che conosci e rispetti, che si divertono con il tuo gioco è un altro livello fantastico.

Jaffe, noto per il suo lavoro ai Santa Monica Studios e per aver co-creato i franchise di God of War e Twisted Metal, acclamati dalla critica, non si è trattenuto nel lodare Starfield. In effetti, è arrivato al punto di definirlo il suo gioco per giocatore singolo preferito di tutti i tempi. I suoi post sui social media e su YouTube sono stati in gran parte dedicati al gioco sin dal suo lancio, evidenziandone l'eccezionale scrittura.

Starfield ha raccolto molta attenzione fin dalla sua uscita, con un numero impressionante di giocatori da eguagliare. Il gioco ha raggiunto 1 milione di giocatori simultanei il giorno del lancio e, al 7 settembre, ha accumulato una base di giocatori di 6 milioni. Questi numeri testimoniano l’eccitazione e l’attesa che circondano il titolo.

Mentre l'accoglienza positiva continua ad arrivare a Starfield, Bethesda e il team di sviluppo possono essere orgogliosi dei loro risultati. Il mondo coinvolgente del gioco, la narrazione avvincente e il gameplay solido hanno catturato il cuore sia dei giocatori che dei professionisti del settore.

