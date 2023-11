Star Wars Jedi: Survivor: un gioco imperdibile ora in vendita

Con la stagione dello shopping del Black Friday in pieno svolgimento, i giocatori si aspettano una sorpresa. Star Wars Jedi: Survivor è ora disponibile a un prezzo notevolmente scontato di soli $ 25 in negozi al dettaglio selezionati.

Gli appassionati di giochi possono trovare questo incredibile affare su GameStop, dove il gioco viene offerto per $ 30 su PS5. Ma ecco il problema: se scegli di ritirare il gioco in negozio, riceverai un ulteriore sconto di $ 5, portando il prezzo totale a soli $ 25. Questo è il prezzo più basso che abbiamo visto per Star Wars Jedi: Survivor fino ad oggi, rendendola un'offerta irresistibile che costa $ 10 in meno rispetto a quella attualmente elencata da Best Buy e Target.

Sebbene questo accordo sia esclusivo per la versione PlayStation 5, i possessori di Xbox Series X e S non devono preoccuparsi. Sebbene il gioco sia elencato a $ 35, è probabile che lo sconto per il ritiro in negozio di $ 5 si applichi anche a loro.

Star Wars Jedi: Survivor non è solo per i fan di Star Wars; è un gioco che piace a tutti i giocatori. Con un punteggio elevato di 89 su OpenCritic, è universalmente elogiato per il suo gameplay eccellente e l'esperienza coinvolgente. Sebbene la versione originale presentasse alcuni bug, gli sviluppatori hanno lavorato instancabilmente per fornire aggiornamenti e patch, risultando in un'esperienza di gioco pulita e raffinata.

Questo attesissimo sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order del 2019 è ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo gioco. I giocatori assumono il ruolo di Cal Kestis, un cavaliere Jedi in missione per affrontare l'Impero. Con meccaniche di combattimento migliorate ed emozionanti opzioni di personalizzazione del personaggio, Star Wars Jedi: Survivor promette un viaggio indimenticabile.

Non perderti l'offerta del Black Friday! Dirigiti al GameStop più vicino e intraprendi un'avventura epica con Star Wars Jedi: Survivor.

Domande frequenti (FAQ)

Posso acquistare Star Wars Jedi: Survivor online?

Sebbene GameStop offra l'offerta in negozio per Star Wars Jedi: Survivor, si consiglia di controllare il loro sito Web per le opzioni di acquisto online.

Lo sconto è applicabile ad altre piattaforme oltre a PS5?

Sebbene lo sconto per il ritiro in negozio di $ 5 sia attualmente confermato per la versione PS5, è probabile che anche i possessori di Xbox Series X e S possano usufruire dello stesso sconto.

Ci sono bonus aggiuntivi con il gioco?

L'offerta attuale non menziona alcun bonus aggiuntivo, ma vale sempre la pena verificare con il rivenditore eventuali offerte promozionali o componenti aggiuntivi che potrebbero essere disponibili.

Fonti: GameStop.com