Nuova ed elegante soluzione di ricarica: Courant Mag:2

Aggiorna il tuo comodino con l'elegante e versatile supporto di ricarica Courant Mag:2. Progettato per essere una soluzione di ricarica 2 in 1, si distingue dalla massa per le sue strutture premium e le sue funzionalità innovative. Disponibile in lino o pelle, Mag:2 offre un design elegante e sofisticato che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento.

Dotato di un caricabatterie MagSafe da 7.5 W per iPhone, Mag:2 offre un modo comodo e senza problemi per caricare il tuo dispositivo. Il pad secondario sottostante è dotato di una struttura wireframe minimalista e di un caricabatterie Qi da 5 W, perfetto per alimentare AirPods e altri dispositivi compatibili con la ricarica wireless.

Non solo Mag:2 eccelle in funzionalità, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo spazio. Con la sua pelle di design italiano realizzata su misura, il resistente telaio in lega di zinco e il cavo in nylon intrecciato, questo caricabatterie combina perfettamente tecnologia all'avanguardia ed eleganza.

Che tu abbia bisogno di effettuare chiamate, utilizzare FaceTime, guardare video o seguire ricette, il supporto di Mag:2 è progettato per fornire un'esperienza di visualizzazione a mani libere. Basta agganciare il tuo iPhone MagSafe orizzontalmente o verticalmente al caricabatterie per visualizzarlo e utilizzarlo facilmente.

Cerchi opzioni più versatili? Courant offre una gamma di caricabatterie piatti perfetti da tenere vicino alla porta per riporre le chiavi e altri accessori da portare con sé ogni giorno mentre si ricarica il proprio iPhone. E la parte migliore? Al momento tutto è in saldo, con prezzi ridotti del 15%: i migliori sconti che abbiamo visto da mesi.

Aggiorna la tua configurazione di ricarica con Mag:2 di Courant e sperimenta la perfetta combinazione di stile, funzionalità e praticità.

Domande frequenti (FAQ)

Posso caricare i miei AirPods con il caricabatterie Courant Mag:2?

Sì, Mag:2 è dotato di un caricabatterie Qi da 5 W che può alimentare AirPods e altri dispositivi compatibili con la ricarica wireless.

Courant Mag:2 supporta sia la ricarica orizzontale che quella verticale?

Assolutamente! Il supporto del Mag:2 consente la ricarica sia orizzontale che verticale, rendendolo perfetto per varie attività come videochiamate, FaceTime, guardare video e seguire ricette.

Ci sono altre opzioni disponibili da Courant?

Sì, Courant offre una gamma di caricabatterie piatti perfetti per riporre gli accessori che trasporti ogni giorno mentre carichi il tuo iPhone. Questi caricabatterie hanno anche uno sconto del 15%, rendendolo il momento ideale per acquistarne uno.

Dove posso acquistare il caricabatterie Courant Mag:2?

Puoi trovare il caricabatterie Courant Mag:2 in vendita su Amazon. Basta visitare il loro sito Web per esplorare i diversi stili e modelli disponibili.