La chiesa di Santo Stefano di Streator è ritenuta non sicura, la congregazione si trasferisce nella chiesa di Sant'Antonio

Condizioni non sicure portano al trasferimento

Su richiesta del parroco, il reverendo mons. Philip Halfacre, è stata condotta un'ispezione edilizia professionale sulla chiesa di Santo Stefano. Ingegneri civili e strutturali hanno riferito che i muri di fondazione in cemento della chiesa non soddisfacevano gli standard civili minimi per l'integrità strutturale. Inoltre, i muri di mattoni presentavano segni di fessurazione e di deterioramento generale. Gli ingegneri hanno concluso che l'edificio doveva essere abbandonato per motivi di sicurezza pubblica.

Riparazioni irrealizzabili e rimozione di oggetti sacri

Sono stati compiuti sforzi per esplorare metodi per riparare le fondamenta strutturali della chiesa di Santo Stefano. Tuttavia, è stato stabilito che la malta delle pareti in muratura non avrebbe resistito alla sollecitazione necessaria e l'edificio probabilmente sarebbe crollato. Di conseguenza il vescovo Tylka decretò che la chiesa sarebbe stata relegata ad uso profano. Gli oggetti sacri dalla chiesa, compreso l'altare, verranno rimossi e trattati come sacri, con la possibilità di essere ricollocati in altre chiese cattoliche.

Trasferimento nella Chiesa di Sant'Antonio

La congregazione della chiesa di Santo Stefano ha ora iniziato a tenere messe regolari presso la chiesa di Sant'Antonio, situata a 407 S. Park St. Anche se la chiesa di Sant'Antonio non ha problemi immediati di sicurezza, richiede riparazioni significative che si stima costeranno circa 4 dollari. milioni, secondo lo studio di architettura Healy-Bender-Patton & Been. Nel frattempo, la Chiesa di Sant'Antonio fungerà da chiesa principale per la Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Significato storico e chiusura

Fondata originariamente nel 1883 da slovacchi americani, la parrocchia di Santo Stefano ha un significato storico come la prima parrocchia cattolica formata da slovacchi americani negli Stati Uniti. L'edificio della chiesa fu costruito nel 1906. Il reverendo mons. Philip Halfacre ha paragonato la chiusura della chiesa alla sensazione di perdere un membro della famiglia o di vedere i propri familiari abbandonare la propria casa.

