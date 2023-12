Nuove funzionalità e aggiornamenti entusiasmanti: preparati per Spotify Wrapped 2023

By

Spotify Wrapped è tornato ed è qui per offrire agli appassionati di musica uno sguardo approfondito sulle loro abitudini di ascolto. Quest'anno Spotify ha introdotto diverse nuove funzionalità che offriranno agli utenti un'esperienza Wrapped ancora più personalizzata e coinvolgente. Preparati a scoprire approfondimenti intriganti sui tuoi artisti, generi e città preferiti, nonché modi unici per connetterti con gli amici attraverso la musica.

Una delle aggiunte più importanti a Spotify Wrapped 2023 è "Io nel 2023". Questa funzione consente agli utenti di identificarsi con i personaggi creati da Spotify che rappresentano le loro abitudini di ascolto. Che tu sia un Mutaforma, che passa rapidamente da un artista all'altro, un Luminario a cui piace la musica leggera e allegra o un Alchimista che cura le tue playlist, c'è un personaggio per tutti.

Un altro aggiornamento entusiasmante è l'introduzione di "Sound Town". In base ai tuoi dati di ascolto e all'affinità condivisa con gli artisti, Spotify ti abbinerà a una città di qualsiasi parte del mondo. Scopri i luoghi che risuonano con i tuoi gusti musicali ed esplora le vivaci scene di diverse città musicali.

I fan di lunga data di Spotify Wrapped noteranno anche miglioramenti alle funzionalità familiari. I "5 generi principali" verranno ora visualizzati in un design visivamente accattivante ispirato ai sandwich, offrendoti una rapida istantanea dei tuoi generi musicali più amati. Inoltre, la sezione "Top 5 artisti" va oltre l'elenco, consentendoti di vedere il mese in cui l'ascolto di ciascun artista ha raggiunto il picco. Hai ascoltato di più Taylor Swift durante il mese in cui hai partecipato al suo Eras Tour? Ora puoi scoprirlo.

Inoltre, Spotify sta migliorando la funzione “Wrapped Feed”, che consolida tutti gli elementi entusiasmanti di Wrapped in un unico posto. Nella schermata Home di Spotify, puoi accedere alle migliori playlist editoriali, controllare i prodotti dei tuoi artisti preferiti, trovare concerti nelle vicinanze e molto altro. È un hub di contenuti musicali su misura per te.

Per la prima settimana dopo il lancio, l'AI DJ di Spotify guiderà gli ascoltatori attraverso la loro esperienza Wrapped personalizzata. Lascia che l'AI DJ crei un viaggio su misura durante il tuo anno nella musica, mettendo in risalto le tue canzoni, i tuoi artisti e i tuoi momenti preferiti.

Infine, Wrapped Blend è una funzionalità che ti consente di invitare gli amici a creare un Blend e combinare tutte le tue canzoni migliori di quest'anno in un'unica playlist condivisa. È un modo fantastico per confrontare i gusti musicali, scoprire nuovi brani e celebrare il potere della musica con i tuoi amici.

Spotify Wrapped 2023 promette di essere un'esperienza coinvolgente e accattivante per tutti gli amanti della musica. Quindi, aggiorna la tua app Spotify, esplora l'ultima versione di Wrapped e intraprendi un viaggio musicale che celebra il tuo gusto unico e la tua connessione con il mondo della musica.

FAQ:

D: Come posso accedere al mio Spotify Wrapped?

R: Assicurati che la tua app Spotify sia aggiornata alla versione più recente. Puoi accedere a Wrapped nell'app Spotify su dispositivi iOS e Android. Una volta aperta l'app aggiornata, l'esperienza Wrapped sarà visibile sulla schermata iniziale.

D: Quando esce Spotify Wrapped?

R: Spotify ha lanciato Wrapped 2023 il 29 novembre alle 8:XNUMX ET, un giorno prima rispetto allo scorso anno.

D: Quale periodo copre Spotify Wrapped?

R: Sebbene le date specifiche non siano condivise, la finestra di ascolto di Wrapped da Spotify va all'incirca dal 1° gennaio a poche settimane prima del lancio. La raccolta dei dati termina normalmente il 31 ottobre.

Fonti: [Blog Spotify](https://www.spotify.com/wrapped2023)