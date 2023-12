La frustrazione deriva dai problemi tecnici di Spotify Wrapped Encounters

Spotify Wrapped, l'attesissima funzionalità annuale che svela approfondimenti di ascolto personalizzati, ha lasciato molti utenti delusi a causa di errori tecnici. Nonostante il lodevole sforzo di Spotify di rendere Wrapped accessibile sul web per la prima volta, l'esperienza non è riuscita a caricarsi per numerose persone.

Invece di essere accolti dalla pagina di accesso visitando Spotify.com/wrapped, alcuni utenti (me compreso) si sono imbattuti in una scoraggiante pagina web vuota decorata con le temute parole "500 Errore interno del server". Le segnalazioni hanno inondato X (ex Twitter), con gli utenti che esprimono frustrazione per aver riscontrato lo stesso problema sia nella versione desktop che in quella mobile della pagina Web Spotify Wrapped.

Dopo un'indagine meticolosa, è evidente che il sito Web è disponibile solo sporadicamente per pochi eletti. Nel mio caso, dopo diversi tentativi, sono riuscito ad accedere al sito, per poi essere accolto da un messaggio di errore dopo aver aggiornato la pagina. Mentre orde di utenti inondano Spotify nella fretta di ottenere i loro rapporti Wrapped, la piattaforma potrebbe avere difficoltà a soddisfare la travolgente domanda.

The Verge ha contattato Spotify per informarsi su eventuali problemi noti ma non ha ricevuto una risposta immediata. Non è chiaro se Spotify sia a conoscenza dei problemi tecnici che affliggono Wrapped o se stia lavorando a una soluzione.

Sebbene la versione web di Wrapped riscontri problemi, gli utenti possono comunque accedere alla raccolta personalizzata tramite l'app mobile Spotify disponibile su dispositivi Android e iOS. Spotify ha introdotto nuove interessanti funzionalità in Wrapped quest'anno, come la funzione “sound town” che assegna agli utenti una città virtuale in base alle loro preferenze musicali durante tutto l'anno. Inoltre, un personaggio è personalizzato per riflettere le abitudini di ascolto uniche di un individuo.

Mentre l’attesa per Spotify Wrapped continua a crescere, gli utenti di tutto il mondo sperano che Spotify risolva tempestivamente i problemi tecnici, consentendo loro di immergersi in una riflessione completa sul loro viaggio musicale nel 2023.

