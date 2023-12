Spotify Wrapped 2023: fai un tuffo nel tuo viaggio musicale

Gli amanti della musica si rallegrano! È di nuovo quel periodo dell'anno in cui Spotify svela la sua attesissima campagna Wrapped, consentendo agli utenti di approfondire la loro cronologia di ascolto personalizzata a partire dal 2023. Questa funzionalità offre un'analisi completa dei tuoi migliori artisti, album, brani, podcast e altro ancora. Con ben 574 milioni di persone in tutto il mondo che si sono sintonizzate su Spotify quest'anno, l'eccitazione è palpabile.

Quindi, come puoi accedere ai tuoi dati Spotify Wrapped 2023? Scopriamolo.

Quando verrà lanciato Spotify Wrapped 2023?

Quest'anno Spotify Wrapped è stato rilasciato un giorno prima rispetto agli anni precedenti. Ha fatto il suo debutto alle 8:29 ET di mercoledì XNUMX novembre, sorprendendo i fan entusiasti con il suo arrivo anticipato.

Come visualizzare Spotify Wrapped 2023:

Per immergerti nell'affascinante mondo del tuo Spotify Wrapped 2023, fai semplicemente clic sulla selezione "Wrapped" situata nella parte superiore della home page dell'app mobile Spotify (disponibile per iOS e Android). In alternativa, puoi visitare Spotify.com/Wrapped per esplorare il tuo viaggio musicale. Tuttavia, sono stati segnalati utenti che hanno avuto difficoltà ad accedere alla piattaforma tramite il collegamento web la mattina del lancio.

Hai riscontrato problemi con Spotify Wrapped?

Se riscontri problemi nell'accesso a Spotify Wrapped tramite il collegamento web Spotify.com/Wrapped (che sembra essere un problema comune per molti utenti), non preoccuparti! Puoi comunque goderti l'esperienza utilizzando le app iOS o Android fornite da Spotify.

Che cos'è Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped ha fatto il suo debutto nel 2015 con il nome “Year in Music”. Questa funzionalità ha permesso agli utenti di scoprire quali artisti hanno ascoltato di più durante l'anno precedente. Da allora, Spotify ha continuamente migliorato il design grafico e le funzionalità personalizzate dei dati, rinominandolo Spotify Wrapped l'anno successivo. La campagna di marketing è cresciuta in popolarità, affascinando gli utenti con le sue intuizioni uniche e il suo fascino visivo.

Riesci ad accedere ai dati precedenti di Spotify Wrapped?

Al momento, Spotify non offre un'opzione per accedere alle statistiche Spotify Wrapped dell'anno precedente. Tuttavia, puoi rivivere la magia trovando le playlist Spotify Wrapped precedenti sull'app o sul sito Web Spotify. Basta cercare "Wrapped" seguito dall'anno desiderato per intraprendere un viaggio musicale nostalgico.

Quando Spotify Wrapped inizia a raccogliere dati?

Sebbene Spotify non abbia confermato ufficialmente la data limite per il monitoraggio dei dati quest'anno, in un post del 26 ottobre ha menzionato che Wrapped conta i dati prima di Halloween. Negli anni precedenti, la raccolta dei dati si estendeva dal 1° gennaio al 31 ottobre. Quindi, allacciate le cinture e preparatevi a scoprire i vostri momenti salienti musicali da allora.

Chi vince la corona come miglior artista Spotify del 2023?

Con oltre 26.1 miliardi di stream globali, Taylor Swift ha conquistato il titolo di miglior artista globale di Spotify del 2023. Insieme a lei nella Top 5 c'erano Bad Bunny, The Weeknd, Drake e Peso Pluma, tutti lasciando il loro segno musicale nel mondo.

Ora preparati a immergerti nell'affascinante mondo di Spotify Wrapped 2023 e a celebrare gli artisti e le canzoni che hanno fornito la colonna sonora del tuo anno!