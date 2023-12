Spotify presenta playlist basate sull'intelligenza artificiale per la scoperta della musica

By

Il gigante dello streaming musicale Spotify sta testando una nuova funzionalità che consente agli utenti di creare playlist utilizzando la tecnologia AI. La funzionalità, nota come “playlist AI”, è stata recentemente individuata da un utente TikTok e confermata da Spotify. Con le playlist AI, gli utenti possono accedere a un'interfaccia in stile chatbot in cui possono inserire suggerimenti o scegliere tra idee suggerite per generare playlist personalizzate.

Secondo gli screenshot condivisi dall'utente, è possibile accedere alla funzione delle playlist AI dalla scheda "La tua libreria" toccando il pulsante più. Da lì, gli utenti possono digitare il proprio messaggio o selezionare suggerimenti preimpostati come “concentrarsi sul lavoro con l’elettronica strumentale” o “esplorare un genere di nicchia come Witch House”. Il chatbot AI elabora quindi la richiesta e presenta una playlist di esempio, che può essere ulteriormente perfezionata scorrendo verso sinistra per rimuovere i brani indesiderati.

Sebbene Spotify non abbia fornito dettagli specifici su come funziona la tecnologia AI, la società ha investito molto nell'intelligenza artificiale su tutta la sua piattaforma. All'inizio di quest'anno, Spotify ha introdotto un DJ AI che offre playlist e commenti personalizzati. Il CEO dell'azienda, Daniel Ek, ha anche accennato ad altri potenziali usi dell'intelligenza artificiale, come la generazione di annunci audio, il riepilogo dei podcast e l'assistenza nella creazione di musica.

Tuttavia, Spotify è cauta nel non aumentare le aspettative degli utenti troppo presto. La funzionalità delle playlist AI è attualmente in fase di test e non esiste una tempistica di lancio confermata. Spotify sottolinea che questi test fanno parte della sua continua esplorazione delle possibilità dell’intelligenza artificiale e delle opportunità di apprendimento.

Mentre la concorrenza nello streaming musicale continua a intensificarsi, Spotify mira a sfruttare la propria esperienza nell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti e differenziarsi sul mercato. L’introduzione di playlist basate sull’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un passo significativo verso la scoperta e la cura personalizzata della musica, offrendo agli utenti un’esperienza di ascolto più personalizzata e fluida.

Se hai accesso alla funzionalità delle playlist AI nella tua app Spotify, ci piacerebbe sentire i tuoi pensieri e le tue esperienze al riguardo.