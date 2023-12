Auto sportiva da record: la F22 sfida la gravità

Con una straordinaria dimostrazione di potenza e ingegneria, l'auto sportiva Donkervoort F22 ha infranto il record mondiale di accelerazione laterale. Con una carrozzeria leggera in fibra di carbonio e un motore turbo a cinque cilindri proveniente da Audi, questa agile bestia ha consolidato il suo posto nel regno delle supercar.

L'F22, che pesa solo 750 kg (1,653 libbre), vanta statistiche impressionanti che lo rendono una forza da non sottovalutare. Con 500 cavalli e 640 Nm di coppia, eroga la sorprendente cifra di 666 CV per tonnellata. Non solo le sue prestazioni fanno girare la testa, ma il suo design sorprendente e il corpo aerodinamico in fibra di carbonio lo rendono un capolavoro visivo.

Originariamente previsto per una tiratura limitata di 50 unità, l'enorme domanda per l'F22 convinse Donkervoort a raddoppiare la produzione portandola a 100 unità. Queste auto saranno ora disponibili non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e nel Medio Oriente, consolidandone l’attrattiva globale.

Per celebrare il successo della F22, lo stesso Denis Donkervoort ha portato la vettura a fare un giro sul circuito di Zandvoort, famoso per aver ospitato il GP d'Olanda di Formula 1. Durante le riprese di uno speciale video per l'anniversario, l'F22 ha inaspettatamente battuto il record mondiale di accelerazione laterale. Sebbene il numero esatto non sia stato convalidato da un organismo di controllo ufficiale, ha superato il record precedente stabilito da un altro modello Donkervoort.

Il risultato è stato reso possibile dalle eccezionali capacità prestazionali dell'F22. Con una rigidità torsionale e di flessione doppia rispetto a quella del suo predecessore, l'auto mantiene stabilità e precisione anche sotto forze estreme in curva. Inoltre, un sistema di ammortizzatori attivi regola la distanza della vettura dalla strada, ottimizzandone le prestazioni su qualsiasi tracciato.

Anche se il record ufficiale potrebbe essere ancora in sospeso, non si può negare il risultato rivoluzionario del Donkervoort F22. La sua velocità senza pari, il design innovativo e la manovrabilità precisa hanno consolidato il suo posto nella storia dell'automotive. Per assistere alla corsa da record e sperimentare la potenza pura dell'F22, guarda l'emozionante clip di 3 minuti qui sotto.