SoC radar Calterah mmWave: rivoluzionando la tecnologia radar automatica

Calterah, fornitore leader di SoC radar mmWave, sta rivoluzionando il settore dei radar automobilistici con il suo portafoglio completo di chip per sensori radar. Questi chip, sviluppati sulla piattaforma Andes di prossima generazione di Calterah e sulla piattaforma SoC di seconda generazione Alps, operano nelle bande ad alta frequenza da 76 GHz a 81 GHz e da 60 GHz a 64 GHz. Offrono un'ampia gamma di applicazioni per ADAS e guida autonoma, tra cui radar per immagini, radar lungimirante, radar d'angolo, radar laterale, radar in cabina, radar del portellone posteriore e radar per evitare le collisioni delle porte automatiche.

Uno dei prodotti di spicco presentati da Calterah è il SoC Andes di nuova generazione (CAL77C844-AF), molto ricercato per le sue prestazioni eccezionali nei radar 4D premium e per immagini. Questo SoC si distingue dalla concorrenza grazie alla sua avanzata CPU multi-core con DSP e RSP, architettura flessibile, funzioni di debug e capacità di sicurezza avanzate. È perfetto per lo sviluppo di radar per immagini 4D in cascata multi-chip ad alte prestazioni, convenienti e flessibili.

Inoltre, la piattaforma Alps-Pro di Calterah ha ricevuto il riconoscimento e l'adozione da parte dei principali Tier-1 automobilistici cinesi. Le soluzioni lungimiranti del radar e del radar angolare sviluppate sulla base di Alps-Pro offrono range di rilevamento e risoluzione impressionanti, soddisfacendo i requisiti della guida autonoma L2+.

I SoC Antenna-in-Package (AiP) di Calterah delle famiglie Alps e Rhine sono i primi SoC radar al mondo ad essere stati prodotti in serie con la tecnologia Antenna in Package. Questa tecnologia innovativa riduce la complessità della progettazione dell'antenna ed elimina la necessità di un laminato ad alta frequenza, con conseguenti cicli di ricerca e sviluppo e produzione più brevi, costi inferiori e dimensioni compatte dei moduli radar. Questi SoC AiP sono ideali per le applicazioni radar emergenti a raggio ultracorto come i radar laterali e i radar tail gate.

Con oltre 6 milioni di unità di circuiti integrati automobilistici spediti e oltre 150 modelli di veicoli potenziati, Calterah si è saldamente affermata come fornitore leader di chip e soluzioni radar mmWave. L'azienda ha implementato rigorose misure di controllo della qualità, ottenuto certificazioni di sicurezza funzionale e ottenuto la certificazione ISO/SAE 21434 sulla sicurezza informatica automobilistica. Le tecnologie radar mmWave di Calterah stanno ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo e l'azienda è attivamente alla ricerca di partnership con Tier-1 globali e OEM automobilistici per espandere la propria presenza nei mercati europei.

Fonte:

– Sito web di Calterah (www.calterah.com)