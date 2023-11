Nuovo aggiornamento per Splatoon 3: aggiunta del supporto per Amiibo e altro

By

Nintendo continua a dimostrare il proprio costante impegno nei confronti di Splatoon 3 con un flusso costante di aggiornamenti e DLC. L'ultimo aggiornamento, la versione 5.2.0, è appena stato rilasciato, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Sebbene questo aggiornamento non introduca nuovi contenuti, fornisce supporto per nuove entusiasmanti statuette amiibo.

Una delle caratteristiche principali di questo aggiornamento è l'aggiunta del supporto per gli amiibo di Shiver, Frye e Big Man. I giocatori potranno ora sbloccare contenuti speciali e bonus utilizzando queste statuette amiibo, immergendosi ancora più profondamente nel vibrante mondo di Splatoon 3.

Oltre al supporto degli amiibo, l'aggiornamento apporta modifiche alla stagione e al sistema del catalogo. I giocatori ora guadagneranno più punti catalogo durante il periodo del bonus di chiusura, aumentando da 1.2x a 1.5x. Questo periodo bonus va da una settimana prima della fine della stagione fino alla sua conclusione. Questi cambiamenti mirano a fornire ai giocatori maggiori incentivi e ricompense man mano che avanzano nel gioco.

Inoltre, l'aggiornamento include miglioramenti al sistema di notifica. I giocatori ora riceveranno notifiche sullo schermo quando una stanza creata con la funzione Creazione stanza di SplatNet 3 diventa accessibile. Questa funzione garantisce che i giocatori possano connettersi facilmente con i propri amici e altri giocatori durante emozionanti partite multiplayer.

Guardando al futuro, Nintendo ha delineato i propri piani per i futuri aggiornamenti. Il prossimo aggiornamento, che dovrebbe essere rilasciato alla fine della stagione in corso, si concentrerà principalmente sulle modifiche al bilanciamento delle armi e introdurrà nuove funzionalità per la prossima stagione a dicembre.

Gli appassionati di Splatoon 3 possono stare certi che Nintendo continua a dedicarsi a offrire un'esperienza di gioco ricca e dinamica. Con aggiornamenti regolari e contenuti aggiuntivi all'orizzonte, non c'è dubbio che Splatoon 3 continuerà ad affascinare i giocatori per molto tempo a venire.

FAQ

1. Cos'è Splatoon 3?

Splatoon 3 è un popolare videogioco sparatutto in terza persona sviluppato e pubblicato da Nintendo. È dotato di un'esclusiva meccanica di gioco basata sull'inchiostro e di immagini vivaci e colorate.

2. Cosa sono gli amiibo?

Gli amiibo sono figurine interattive abilitate per NFC create da Nintendo. Se utilizzati in giochi compatibili, gli amiibo possono sbloccare contenuti, funzionalità o bonus aggiuntivi.

3. Con quale frequenza Splatoon 3 riceve gli aggiornamenti?

Nintendo fornisce aggiornamenti regolari per Splatoon 3, aggiungendo nuove funzionalità, bilanciando il gameplay e risolvendo bug. La frequenza degli aggiornamenti dipende dal programma di sviluppo e rilascio stabilito da Nintendo.

4. Posso giocare a Splatoon 3 senza amiibo?

Assolutamente! Sebbene gli amiibo possano migliorare l'esperienza di gioco sbloccando contenuti speciali, non sono necessari per godersi il gameplay principale di Splatoon 3.