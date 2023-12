Nuovo trailer pubblicato per Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon

Spike Chunsoft, Inc. ha svelato l'attesissimo trailer del loro prossimo gioco di ruolo Roguelike, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Questo accattivante trailer offre uno sguardo alle entusiasmanti funzionalità del gioco, incluso il Monster Dojo che consente ai giocatori di simulare incontri nei sotterranei e affinare le proprie abilità. Un altro punto forte è l'introduzione del gioco parallelo, che offre ai giocatori una varietà di opzioni di gioco.

I giocatori in Nord America ed Europa possono segnarsi sul calendario il 27 febbraio 2024, poiché Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sarà rilasciato sulla piattaforma Nintendo Switch™. Con la sua trama intrigante e il gameplay coinvolgente, si prevede che il gioco attirerà gli appassionati di giochi di ruolo e i fan della serie originale Shiren the Wanderer.

Oltre al trailer, Spike Chunsoft ha anche rivelato degli screenshot che offrono un'anteprima della grafica e delle meccaniche di gioco. La grafica straordinaria e l'attenzione ai dettagli affascineranno sicuramente i giocatori, immergendoli nel misterioso mondo del gioco.

Per chi preferisce la copia fisica del gioco sono aperti i preordini. Effettuando il preordine, i giocatori riceveranno un bonus speciale: un adesivo da 2.75 x 3 pollici raffigurante il protagonista del gioco, Shiren, adornato con l'arte tradizionale giapponese.

Reef Entertainment sarà responsabile della pubblicazione della versione fisica di Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island nelle regioni europee. I fan in queste aree possono tenere gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità del preordine.

La lunga attesa per Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island è quasi finita. Assicurati di dare un'occhiata al trailer, agli screenshot e di sfruttare i bonus preordine per immergerti completamente in questa emozionante avventura RPG.