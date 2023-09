Nuovo accessorio per Pixel Watch: il cinturino Lite Fit di Spigen

Spigen, noto produttore di custodie per telefoni, ha ampliato la sua gamma di prodotti includendo accessori per il prossimo Google Pixel Watch. La loro ultima offerta è la fascia Lite Fit, realizzata in tessuto di nylon. Questo cinturino è progettato per essere flessibile, leggero e traspirante, garantendo un comfort duraturo a chi lo indossa.

Il cinturino Lite Fit è dotato di fibbia in lega di zinco e connettore in acciaio inossidabile. Si dice che il connettore si integri perfettamente con l'involucro del Google Pixel Watch, conferendogli un aspetto elegante e unificato. Attualmente è disponibile per l'acquisto solo la variante di colore nero, ma Spigen suggerisce che in futuro potrebbero essere offerte le opzioni argento e oro.

Uno dei principali punti di forza del cinturino Lite Fit è la sua compatibilità con tutti gli orologi della serie Pixel Watch. Spigen sottolinea il suo "design con clip facile da rimuovere" che consente al cinturino di adattarsi a qualsiasi polso. Inoltre, l’azienda descrive la band come “semplice e senza tempo” per adattarsi a qualsiasi stile o look.

Il cinturino Lite Fit è progettato specificamente per adattarsi al prossimo Google Pixel Watch (2022). Tuttavia, si prevede che i cinturini esistenti progettati per i modelli precedenti saranno compatibili anche con Pixel Watch 2.

La fascia Spigen Lite Fit ha un prezzo di $ 24.99 se acquistata direttamente dall'azienda. Tuttavia, i clienti possono trovarlo a $ 10 in meno su Amazon e potrebbe essere disponibile per la spedizione immediata in alcune regioni. Vale la pena notare che il cinturino più economico di Google per Pixel Watch parte da $ 49.99.

Mentre aspettiamo con impazienza il lancio del Pixel Watch, accessori come il cinturino Lite Fit di Spigen offrono uno sguardo al potenziale elegante e personalizzabile del dispositivo indossabile.

