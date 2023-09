Una perdita straziante: Rose O'Leary-Hall, quattro anni, muore prima del suo primo giorno di scuola

Trama: Rose O'Leary-Hall, una bambina di quattro anni, è morta tragicamente poche ore prima del suo tanto atteso primo giorno di scuola. Rose aveva combattuto coraggiosamente contro una rara malattia cardiaca per tutta la vita e si era sottoposta a numerosi interventi chirurgici per risolvere il difetto. Nonostante le speranze della sua famiglia per un'operazione di successo, Rose ha avuto complicazioni dopo il suo ultimo intervento chirurgico, che hanno portato a una grave infezione e sanguinamento. Nonostante i migliori sforzi del personale medico, Rose non ha ricevuto abbastanza ossigeno al cervello ed è stato necessario interrompere il supporto vitale. Rose era nota per la sua personalità vibrante e maliziosa, che lasciava un'impressione duratura in coloro che incontrava. I suoi genitori, Katie O'Leary-Hall e Sue O'Leary-Hall, condividono i ricordi della loro amata figlia e hanno avviato una raccolta fondi per aumentare la consapevolezza sulla sua condizione.

A Rose O'Leary-Hall è stato diagnosticato un arco aortico interrotto, una condizione che colpisce solo una persona su 50,000, durante la scansione di 20 settimane di sua madre. Questa condizione si verifica quando l'arteria primaria del cuore, l'aorta, non riesce a svilupparsi completamente. Nonostante si sia sottoposta alla procedura di Norwood a soli tre giorni di vita nel tentativo di costruire una nuova aorta, Rose ha dovuto affrontare sfide continue con il suo cuore. Ha subito altri due interventi chirurgici, ma non è stato possibile ottenere una riparazione completa. I genitori di Rose speravano in un terzo intervento chirurgico, una riparazione biventricolare, poiché inizialmente sembrava stare bene, ma la sua salute ha cominciato a peggiorare negli ultimi mesi.

Dopo l'intervento chirurgico finale, Rose ha avuto complicazioni, inclusa un'infezione del rivestimento interno del cuore chiamata endocardite. Ciò ha provocato una grave emorragia, causando a Rose la perdita di una quantità significativa di sangue. Nonostante gli interventi medici, le condizioni di Rose peggiorarono e alla fine morì a causa della mancanza di ossigeno al cervello. I suoi genitori la descrivono come una bambina vivace e amorevole, piena di malizia e gentilezza. Aveva l'aspirazione di diventare medico e ha lasciato un impatto duraturo su coloro che la conoscevano.

Per onorare la memoria di Rose e aumentare la consapevolezza sulla sua condizione, i suoi genitori hanno avviato una raccolta fondi che ha già raccolto oltre 5,000 sterline. Sperano di evitare che altre famiglie subiscano una perdita simile e di mantenere vivo lo spirito vibrante di Rose nei cuori di coloro che ha toccato.

Definizioni:

– Arco aortico interrotto: un raro difetto cardiaco congenito in cui l'aorta, l'arteria primaria del cuore, non è completamente formata.

– Endocardite: infezione del rivestimento interno del cuore.

– Procedura Norwood: una procedura chirurgica utilizzata per trattare specifici difetti cardiaci congeniti nei neonati.

Fonte:

– Articolo sullo Yorkshire Live di Katie O'Leary-Hall

– Definizioni mediche da medical-dictionary.thefreedictionary.com