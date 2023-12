Uomo spagnolo arrestato per aver insegnato tattiche legate alla criptovaluta della Corea del Nord

In uno sviluppo recente, un uomo spagnolo di nome Alejandro Cao de Benós è stato arrestato con l'accusa di aver insegnato alla Corea del Nord come utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni statunitensi. L'arresto è stato effettuato dalle autorità spagnole in una stazione ferroviaria di Madrid sulla base di una segnalazione emessa dall'Interpol.

Cao de Benós è accusato di aver organizzato conferenze su criptovalute e blockchain a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord, nel 2018. Lo scopo di queste conferenze era presumibilmente quello di aiutare la Corea del Nord a bypassare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Si ritiene che Cao de Benós abbia utilizzato documentazione falsa durante i suoi viaggi.

Le autorità statunitensi avevano emesso un mandato di arresto per Cao de Benós nel 2022. Secondo la lista dei ricercati dell'FBI, avrebbe collaborato con un cittadino statunitense per fornire servizi illegali di criptovaluta e blockchain alla Corea del Nord. Il mandato affermava che Cao de Benós aveva fondato l'Associazione coreana per l'amicizia.

Se estradato negli Stati Uniti e condannato, Cao de Benós potrebbe affrontare una pena massima di 20 anni di carcere. Vale la pena notare che un altro individuo coinvolto in questo caso, Virgil Griffiths, era stato precedentemente condannato a 63 mesi di carcere e multato di 100,000 dollari per il suo ruolo nella cospirazione.

È noto che la Corea del Nord sfrutta le criptovalute per varie attività illecite. Negli ultimi anni, secondo quanto riferito, i loro hacker hanno rubato miliardi di dollari in criptovaluta fingendosi reclutatori, operatori IT e funzionari governativi. Questi incidenti evidenziano l’importanza di regolamentare l’uso delle criptovalute e di rafforzare le misure di sicurezza informatica per prevenire tali attività.

Resta da vedere come si difenderà Cao de Benós da queste accuse. Per ora ha negato tutte le accuse, definendole “totalmente false”. Mentre il procedimento legale continua, il caso farà luce sull’intersezione tra tecnologia, relazioni internazionali e attività criminali, sottolineando la necessità che i paesi collaborino nell’affrontare tali minacce.