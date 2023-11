Il nuovo veicolo spaziale SpaceX è pronto per il lancio mentre SpaceX punta ad aumentare la cadenza di volo di prova

By

Gli appassionati dello spazio potrebbero avere qualcosa da aspettarsi durante le festività natalizie mentre SpaceX si prepara per il lancio del suo terzo veicolo Starship. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha annunciato su X (precedentemente noto come Twitter) che il veicolo dovrebbe essere pronto a volare nelle prossime 3 o 4 settimane, potenzialmente prima di Natale. Tuttavia, il lancio dipenderà ancora dall'ottenimento di una licenza di lancio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, che sta attualmente indagando sull'esito del secondo volo di prova della Starship.

Durante il secondo volo di prova, l'obiettivo era inviare lo stadio superiore dell'astronave su una traiettoria attorno alla Terra prima dell'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Sfortunatamente, la missione si è conclusa prematuramente a causa di un “rapido smontaggio non programmato” del velivolo. Inoltre, anche il primo stadio Super Heavy della Starship, che avrebbe dovuto tornare per un ammaraggio nel Golfo del Messico, si ruppe nel cielo. Nonostante questi inconvenienti, il volo ha raggiunto alcuni traguardi significativi, inclusa una riuscita separazione degli stadi che non era stata raggiunta nel precedente volo di prova. Questi progressi indicano che SpaceX sta imparando da ogni lancio e sta migliorando le prestazioni complessive.

SpaceX ha lavorato a stretto contatto con la FAA per conformarsi alle normative e ai requisiti di sicurezza necessari. Per il precedente lancio della Starship di SpaceX, ci sono voluti diversi mesi prima che la FAA concedesse la licenza di lancio, poiché hanno condotto un'indagine sull'esplosione e completato valutazioni di sicurezza e ambientali. Sebbene le indagini per l'ultimo volo di prova siano appena iniziate, si prevede che il processo sarà più snello, considerando i progressi compiuti tra il primo e il secondo volo.

Per soddisfare le crescenti richieste del suo ambizioso programma di test, SpaceX sta accelerando la produzione. Musk ha affermato che tre veicoli Starship sono attualmente nelle fasi finali di produzione presso la struttura Starbase di SpaceX. Ciò suggerisce che SpaceX si sta muovendo verso una maggiore cadenza dei voli di prova, con l’obiettivo di ridurre il divario tra i futuri lanci di Starship.

Mentre la data di lancio del terzo veicolo Starship rimane incerta in attesa dell'approvazione della FAA, gli appassionati dello spazio attendono con impazienza il prossimo aggiornamento di SpaceX. Con ogni lancio, SpaceX allarga i confini dell’esplorazione spaziale e prepara il terreno per una nuova era dei viaggi spaziali.

Domande frequenti

Qual è lo stato attuale del terzo veicolo Starship di SpaceX? Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha annunciato che il terzo veicolo Starship dovrebbe essere pronto a volare nelle prossime 3 o 4 settimane.

Qual è la sfida principale prima che possa avvenire il lancio? SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti per il veicolo Starship.

Cosa è successo durante il secondo volo di prova della Starship? Il volo si è concluso prematuramente con un inaspettato smontaggio del velivolo e il primo stadio Super Heavy si è spezzato nel cielo.

Quali traguardi sono stati raggiunti nel secondo volo di prova? Nonostante la fine prematura del volo, nel secondo volo di prova è riuscita con successo la separazione degli stadi, cosa che nel volo di prova precedente non era stata ottenuta.

SpaceX punta ad aumentare la cadenza dei voli di prova? Sì, SpaceX si sta preparando per una maggiore cadenza di voli di prova, con tre veicoli Starship attualmente in produzione finale.