Prossimo lancio di SpaceX per schierare i satelliti Starlink in orbita

SpaceX è pronta a lanciare un razzo Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg nella sua ultima missione di schierare 21 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa. Il lancio, previsto per giovedì alle 9:04, segna un'importante pietra miliare per il servizio Internet satellitare a banda larga ad alta velocità di SpaceX.

Sebbene in passato la società abbia lanciato con successo numerose missioni Starlink, questo particolare lancio riguarderà i primi sei satelliti Starlink dotati di funzionalità Direct to Cell. Questa nuova funzionalità è specificamente progettata per consentire agli operatori di rete mobile di fornire accesso globale a servizi di comunicazione essenziali come SMS, chiamate e navigazione.

Inoltre, questa missione vedrà anche il debutto in volo del primo stadio del razzo. SpaceX prevede di far atterrare il booster sulla sua nave drone Naturalmente ti amo ancora dopo la separazione dal resto del razzo. Il successo del recupero e del riutilizzo dei booster è fondamentale per gli sforzi di SpaceX volti a ridurre i costi delle missioni spaziali e a rendere l’esplorazione spaziale più accessibile.

Per offrire agli appassionati e agli appassionati dello spazio un posto in prima fila per l'azione, SpaceX ospiterà un webcast in diretta del lancio. L'inizio del webcast è previsto circa 15 minuti prima del decollo ed è possibile accedervi tramite il sito ufficiale della compagnia.

Nel caso in cui condizioni meteorologiche sfavorevoli o problemi tecnici impediscano il lancio di giovedì notte, SpaceX ha un'opportunità di lancio di riserva prevista per venerdì alle 9:19.

Mentre SpaceX continua ad ampliare i confini dell’esplorazione spaziale e della tecnologia di comunicazione, questa prossima missione rappresenta un altro passo verso l’obiettivo dell’azienda di fornire una copertura Internet globale affidabile e conveniente.