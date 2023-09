Stasera è previsto il lancio del razzo SpaceX Falcon 9 che trasporta i satelliti Starlink

By

SpaceX si sta preparando per il lancio di un razzo Falcon 9 stasera dalla stazione spaziale di Cape Canaveral. La missione, nota come Starlink 6-14, metterà in orbita un altro lotto di satelliti Internet Starlink dell'azienda. Il decollo è previsto per le 7:56 EDT, con una finestra di lancio che si estende fino alle 11:30 EDT. Le condizioni meteorologiche all'apertura della finestra dovrebbero essere incerte, ma dovrebbero migliorare nel corso della notte.

Il lancio segnerà il settimo volo del primo stadio del Falcon 9. In caso di successo, sarà il 47esimo lancio quest’anno dalla Space Coast. Le previsioni meteorologiche prevedono una probabilità del 60% di condizioni favorevoli all'apertura della finestra di lancio, che salirà all'85% entro la fine della finestra. Le condizioni di recupero per l’atterraggio in mare di un booster del primo stadio a bordo di una nave drone sono considerate a basso rischio.

Il razzo Falcon 9 trasporterà il prossimo lotto di satelliti Starlink, progettati per fornire connettività Internet in tutto il mondo. Il razzo seguirà una traiettoria sud-est tra la Florida e le Bahamas. Circa otto minuti dopo il decollo, il booster del primo stadio da 130 piedi tenterà di atterrare su una nave drone.

Dopo il lancio di stasera, il prossimo da Capo è previsto per sabato mattina. Le squadre della United Launch Alliance lanceranno un razzo Atlas V che trasporta la missione NROL-107, uno sforzo congiunto tra la Space Force e il National Reconnaissance Office. Questa missione schiererà carichi utili segreti in orbita geosincrona per fornire consapevolezza e monitoraggio della situazione spaziale.

Altre missioni SpaceX Starlink sono previste per la prossima settimana, anche se non sono state annunciate date specifiche. Per gli ultimi aggiornamenti sulla pianificazione del lancio, visitare floridatoday.com/launchschedule.

