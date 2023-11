L'astronave di SpaceX riceve l'approvazione della FAA per il secondo decollo

By

L'astronave di SpaceX, il sistema di trasporto spaziale di prossima generazione, ha ricevuto il via libera per il suo secondo decollo in assoluto. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver concesso una licenza per il lancio del veicolo Starship Super Heavy di SpaceX. L'approvazione della FAA arriva dopo un'attenta considerazione e valutazione dei requisiti di sicurezza, ambiente, politica e responsabilità finanziaria.

Il decollo è previsto venerdì da Starbase, una struttura SpaceX situata nel sud del Texas. Gli spettatori possono assistere all'evento in diretta su Space.com, per gentile concessione di SpaceX. Questo secondo lancio di Starship mira a dimostrare le capacità del veicolo e ad aprire la strada alla futura esplorazione dello spazio.

Starship, composta da un booster del primo stadio chiamato Super Heavy e da un veicolo spaziale dello stadio superiore denominato Starship, è progettato per essere completamente riutilizzabile. Questo approccio innovativo ai viaggi spaziali potrebbe potenzialmente rendere le missioni su Marte economicamente fattibili nel prossimo futuro, una visione di lunga data del fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk.

Con un'altezza di quasi 400 piedi, Starship è attualmente il razzo più grande e potente mai costruito. Nonostante la sua statura impressionante, la Starship ha completato solo un volo fino ad oggi. Durante la sua missione di prova in aprile, il razzo ha incontrato difficoltà tecniche che hanno portato alla sua distruzione intenzionale sul Golfo del Messico. L'incidente ha provocato danni a parti della struttura della base stellare, spingendo SpaceX a implementare le modifiche necessarie per prevenire incidenti simili in futuro.

Per far fronte al calore e all'energia generati dai 33 motori Raptor del Super Heavy, SpaceX ha installato un robusto sistema a diluvio d'acqua sotto il supporto di lancio orbitale. Questo sistema, caratterizzato da una piastra in acciaio rinforzato e da uno spruzzo voluminoso, aiuterà a mitigare i potenziali danni durante il decollo.

La FAA ha concluso l'indagine sull'incidente del primo volo della Starship a settembre e ha condotto un'analisi della sicurezza in ottobre. L'ultimo passaggio normativo è stato il completamento dell'analisi ambientale, che ha comportato la consultazione con il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti in merito al potenziale impatto sulla biodiversità che circonda Starbase.

Il lancio di Starship è molto atteso e il prossimo volo di prova mira a raggiungere obiettivi simili a quelli della missione precedente. In caso di successo, il Super Heavy atterrerà nel Golfo del Messico e lo stadio superiore dell'astronave si avvicinerà al raggiungimento della velocità orbitale prima di schiantarsi vicino alle Hawaii.

FAQ:

D: Cos'è Starship?

R: Starship è il sistema di trasporto spaziale di nuova generazione di SpaceX, composto dal booster del primo stadio Super Heavy e dal veicolo spaziale dello stadio superiore noto come Starship.

D: Qual è lo scopo di Starship?

R: Starship è progettata per essere completamente riutilizzabile e mira a rendere economicamente fattibili le missioni su Marte in futuro.

D: Cosa è successo durante il primo volo di prova della Starship?

R: L'astronave ha riscontrato diversi problemi tecnici, tra cui la mancata separazione dei suoi due stadi, che ha portato alla sua distruzione intenzionale nel Golfo del Messico.

D: Quali modifiche ha apportato SpaceX per il secondo lancio?

R: SpaceX ha installato un sistema a diluvio d'acqua sotto il supporto di lancio orbitale per mitigare i potenziali danni durante il decollo.

D: Qual è l'obiettivo del prossimo volo di prova?

R: Il volo di prova mira a dimostrare le capacità della Starship, con l'atterraggio del Super Heavy nel Golfo del Messico e lo stadio superiore che si avvicina alla velocità orbitale prima di atterrare vicino alle Hawaii.

D: Qual è stata l'ultima fase normativa necessaria prima del secondo lancio?

R: La FAA ha dovuto completare l'analisi ambientale, inclusa la consultazione con il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti per valutare qualsiasi impatto sulla biodiversità che circonda Starbase.

D: Ci saranno altri lanci dopo questo?

R: La licenza recentemente concessa è specifica per questo lancio e qualsiasi lancio futuro richiederà un'ulteriore approvazione da parte delle autorità di regolamentazione.