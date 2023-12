SpaceX pianifica il lancio notturno del razzo Falcon 9 per giovedì

By

SpaceX si sta preparando per un altro lancio notturno del razzo Falcon 9 da Cape Canaveral, previsto per giovedì. La missione sarà di alto profilo, poiché comporterà il lancio del misterioso aereo robotico X-37B della Space Force. Sebbene SpaceX non abbia ancora fatto un annuncio pubblico, gli avvisi alla navigazione della National Geospatial-Intelligence Agency e della Federal Aviation Administration indicano che la finestra di lancio del razzo si aprirà alle 11:3 EST di mercoledì e si estenderà oltre la mezzanotte fino alle 31:XNUMX di giovedì.

Il razzo Falcon 9 verrà lanciato dal Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station. A differenza delle missioni precedenti, non ci sarà alcun boom sonico locale e il booster del primo stadio non atterrerà su una nave drone nell’Oceano Atlantico. La copertura in diretta del lancio inizierà 90 minuti prima del decollo su floridatoday.com/space.

Si prevede che le condizioni meteorologiche per il lancio saranno parzialmente nuvolose con una temperatura intorno ai 53 gradi Fahrenheit. È previsto anche un vento da nord di circa 15 mph con raffiche fino a 20 mph, mentre un fronte freddo si sposta attraverso la contea di Brevard.

Oltre a questo lancio, SpaceX si sta preparando anche per la settima missione del veicolo di test orbitale X-37B. L'aereo spaziale autonomo e segreto sarà lanciato domenica utilizzando un razzo SpaceX Heavy Falcon dal pad 39A del Kennedy Space Center. La finestra di lancio di questa missione deve ancora essere annunciata.

SpaceX continua a svolgere un ruolo cruciale nel progresso dell’esplorazione e della tecnologia spaziale. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul prossimo lancio e altre notizie relative allo spazio.