SpaceX effettua un'acquisizione strategica per migliorare la produzione di paracadute

SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk, ha tranquillamente acquisito Pioneer Aerospace, un venditore di paracadute, con una mossa che dimostra l'impegno dell'azienda verso l'integrazione verticale. L'acquisizione arriva dopo che la società madre di Pioneer Aerospace ha dichiarato bancarotta, rendendo l'acquisto di SpaceX una potenziale ancora di salvezza per il fornitore in difficoltà. Sebbene i dettagli finanziari dell’accordo non siano stati divulgati, le dichiarazioni di fallimento indicano che SpaceX si è assicurata Pioneer Aerospace per la modica cifra di 2.2 milioni di dollari.

Pioneer Aerospace è responsabile della produzione dei paracadute frenanti utilizzati nelle capsule Dragon di SpaceX, che fungono da componenti cruciali durante le missioni della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questi paracadute frenanti sono progettati per funzionare a velocità estreme e svolgono un ruolo vitale nella stabilizzazione del veicolo spaziale mentre rientra nell'atmosfera terrestre. Secondo la NASA, gli scivoli drogue vengono attivati ​​quando il Dragon raggiunge un'altitudine di 18,000 piedi mentre viaggia ad una velocità di circa 350 miglia all'ora.

L'acquisizione di Pioneer Aerospace sottolinea la natura complessa della produzione di paracadute spaziali. "Lo spazio è difficile, ma i paracadute spaziali sono molto più difficili", ha affermato Abhi Tripathi, direttore delle operazioni di missione presso il Laboratorio di scienze spaziali dell'UC Berkeley. Con una vasta esperienza sia presso SpaceX che presso la NASA, Tripathi ha sottolineato la difficoltà di creare questi componenti tecnologicamente sofisticati, paragonandoli alla sfida di sviluppare sistemi di propulsione complessi.

Sebbene SpaceX sia rinomata per la sua inclinazione verso la produzione interna e l’integrazione verticale, la decisione di esternalizzare i paracadute è stata presa sulla base di criteri specifici stabiliti dal CEO Elon Musk. Tripathi, che ha partecipato agli incontri con Musk, ha spiegato che fintanto che i fornitori sono competenti e affidabili nel programmare gli incontri, SpaceX è disposta a esternalizzare. Tuttavia, quando questi criteri non vengono soddisfatti, l’azienda opta per l’internalizzazione del processo produttivo.

L'investimento di SpaceX in Pioneer Aerospace evidenzia i significativi ostacoli coinvolti nella produzione di paracadute. La complessità della produzione di prodotti complessi e di piccole dimensioni richiede test e competenze sostanziali. SpaceX, nonostante il suo coinvolgimento nell'ingegneria e nei test, alla fine si è rivolta a partner esterni come Pioneer Aerospace e Airborne Systems per soddisfare le sue esigenze di produzione. Portando internamente la produzione di paracadute, SpaceX mira ad acquisire una comprensione ancora più profonda degli intricati dettagli dei suoi sistemi di paracadute.

FAQ

D: Cosa ha acquisito SpaceX?

R: SpaceX ha acquisito Pioneer Aerospace, un venditore di paracadute.

D: Cosa fanno i paracadute prodotti da Pioneer Aerospace?

R: Pioneer Aerospace produce paracadute frenanti utilizzati nelle capsule Dragon di SpaceX per stabilizzare il veicolo spaziale durante il rientro.

D: Perché SpaceX ha acquisito Pioneer Aerospace?

R: SpaceX ha acquisito Pioneer Aerospace per migliorare le sue capacità di integrazione verticale e rafforzare la sua produzione di paracadute.

D: Quanto è difficile la produzione di paracadute?

R: La produzione di paracadute per applicazioni spaziali è considerata estremamente impegnativa a causa dei requisiti di alta velocità e della necessità di test rigorosi.

D: Quali fattori considera SpaceX quando decide di esternalizzare o internalizzare la produzione?

R: SpaceX esternalizza la produzione quando i fornitori soddisfano i criteri di competenza e di pianificazione delle consegne. Quando questi criteri non vengono soddisfatti, l’azienda opta per l’internalizzazione.