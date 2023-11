La nuova tecnologia di comunicazione laser consente ai piccoli satelliti di rivoluzionare il trasferimento dei dati spaziali

La Space Development Agency (SDA) ha recentemente assegnato un contratto da 1.8 milioni di dollari a SpaceRake, una startup pionieristica con sede a Cambridge, Massachusetts. Questo segna il primo contratto governativo per SpaceRake, una società fondata nel 2021 da Kerri Cahoy, esperta di ingegneria elettrica, e Jeremy Wertheimer, ex vicepresidente di ingegneria di Google specializzato in intelligenza artificiale.

Il contratto biennale, annunciato il 1° novembre, finanzierà SpaceRake per sviluppare terminali di comunicazione laser miniaturizzati avanzati. L'obiettivo è consentire ai piccoli satelliti, come i cubesat, di trasferire dati tramite collegamenti laser utilizzando il Transport Layer. Questa rete di comunicazione globale, creata dalla SDA – un ramo della US Space Force – è situata nell’orbita terrestre bassa.

SDA ha inoltre assegnato contratti a importanti attori del settore come Lockheed Martin, Northrop Grumman e York Space Systems per costruire satelliti Transport Layer Tranche 2, che saranno dotati di terminali di comunicazione ottici e in radiofrequenza.

Sebbene i terminali di SpaceRake non siano sviluppati specificamente per i satelliti di SDA, consentiranno a piccoli veicoli spaziali di condividere dati con la Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). La PWSA è un'innovativa costellazione in orbita terrestre bassa che comprende satelliti per comunicazioni Transport Layer e satelliti per la difesa missilistica Tracking Layer.

Oltre ai terminali ottici, SpaceRake prevede di sviluppare tecnologie di rete per comunicazioni laser per varie applicazioni spaziali e terrestri. La visione dell'azienda è quella di ridurre i costi e aumentare l'adozione dell'accesso alla rete nello spazio, aprendo nuovi casi d'uso e consentendo a più dati di raggiungere gli utenti finali terrestri.

Questa nuova tecnologia di comunicazione laser di SpaceRake ha il potenziale per rivoluzionare il trasferimento dei dati spaziali. Consentendo ai piccoli satelliti di comunicare in modo efficace ed efficiente, si aprirà la strada a una migliore connettività e condivisione dei dati nel settore spaziale.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è SpaceRake?

SpaceRake è una startup con sede a Cambridge, Massachusetts. Fondata nel 2021, è specializzata nello sviluppo di terminali di comunicazione laser per piccoli satelliti.

2. Cos'è il livello di trasporto?

Il Transport Layer è una rete di comunicazione globale situata nell'orbita terrestre bassa. È stato istituito dalla Space Development Agency (SDA), un ramo della US Space Force.

3. Cos'è la Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

Il PWSA si riferisce a una costellazione in orbita terrestre bassa che include satelliti per comunicazioni Transport Layer e satelliti per difesa missilistica Tracking Layer. Ha lo scopo di migliorare le capacità spaziali per scopi di guerra.