Le elezioni di ballottaggio decidono i seggi nella Georgia del Sud

In un recente ballottaggio nella Georgia del Sud, diversi seggi sono stati decisi mentre altri sono ancora in attesa di certificazione ufficiale.

Nella gara Post 1 del Consiglio comunale di Enigma, Donald Franklin, Sr. è emerso vittorioso, sconfiggendo l'attuale Bentley Barrentine con un voto di 73-60. Allo stesso modo, nella gara Post 2 dell'Enigma City Council, Doug Webb ha sconfitto l'incumbent Wayne Chin con un voto di 70-63. Questi risultati sono stati ufficialmente chiamati e certificati.

La corsa al sindaco di Vienna ha visto il presidente in carica Eddie Daniels mantenere la sua posizione, sconfiggendo lo sfidante Randall Almond con un voto di 256-190. Anche questa gara è stata ufficialmente indetta e certificata.

Nel distretto 7 del consiglio comunale di Valdosta, Nick “Big Nick” Harden è in testa a Bill Love con un margine sostanziale con un conteggio dei voti di 1,519-754. Sebbene questa gara abbia un favorito, non è stata ancora ufficialmente indetta e attende la certificazione.

La corsa al posto di sindaco di Willacoochee vede in testa l'attuale Sam Newsome, davanti a Dante Griffin con un voto di 30-27. Come per la corsa Valdosta, anche questa è in attesa di certificazione ufficiale.

La corsa al Consiglio comunale di Vienna è attualmente in fase di stallo, con Albert King in carica e Babette Lewis che ricevono lo stesso numero di voti con 221-221. I prossimi passi in questa corsa sono incerti, ma un altro ballottaggio è una possibilità.

Vale la pena notare che gli statuti municipali di Bainbridge e Brinson, così come Pelham, differiscono da quelli di altre città dello stato. A Bainbridge e Brinson vince il candidato con più voti, mentre a Pelham i seggi vengono decisi secondo le regole della maggioranza.

Mentre alcune gare sono state decise, altre sono ancora in corso o in attesa di ulteriori azioni. Rimani aggiornato con WALB News per tutti gli ultimi risultati elettorali nella Georgia del Sud.