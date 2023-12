Nuovi regolamenti cercano di proteggere la tranquillità dei parchi nazionali

Riepilogo: sono in fase di implementazione nuove normative per limitare i tour aerei sui monumenti e sui parchi nazionali negli Stati Uniti, volti a preservare la serenità di queste amate aree naturali. I regolamenti arrivano dopo che una corte d'appello federale ha stabilito che il National Park Service e la Federal Aviation Administration non stavano applicando adeguatamente una legge del 2000 che regolava i tour aerei commerciali sui parchi. Le nuove regole limiteranno i voli turistici ad avvicinarsi entro mezzo miglio da siti come il Monte Rushmore e il Parco nazionale Badlands, a partire da aprile. Sebbene la mossa sia accolta con favore dai gruppi ambientalisti e da alcuni visitatori, ha acceso un dibattito controverso con l’industria dei viaggi aerei che sostiene l’accesso continuo e sostenendo che i loro servizi forniscono esperienze senza rivali, in particolare per anziani e disabili. Diversi parchi nazionali hanno adottato piani o accordi volontari per conformarsi ai regolamenti, anche se esistono alcune eccezioni per i parchi con meno voli o in Alaska dove sono necessari piccoli aerei per il trasporto. Tuttavia, gli oppositori delle norme stanno contemplando un contenzioso per contestarle. Mentre il dibattito continua, l’obiettivo primario dei regolamenti è trovare un equilibrio tra preservare la tranquillità di queste aree naturali e garantire l’accesso a tutti i visitatori.

Titolo: Trovare un equilibrio: i nuovi regolamenti mirano a salvaguardare la pace nei parchi nazionali

Tra le preoccupazioni per l’inquinamento acustico causato dai tour aerei, il National Park Service e la Federal Aviation Administration stanno implementando nuove normative per proteggere la tranquillità dei monumenti e dei parchi nazionali negli Stati Uniti. La mossa fa seguito a una sentenza del tribunale di tre anni fa, che ha stabilito che le agenzie non stavano effettivamente applicando una legge del 2000 che regolava i viaggi aerei commerciali su queste aree.

A partire da aprile verranno applicate norme più severe, vietando ai voli turistici di avvicinarsi entro mezzo miglio da siti come il Monte Rushmore e il Parco nazionale Badlands. Queste misure mirano a rispondere alle lamentele di lunga data di visitatori e ambientalisti che sostengono che il rumore disturba l’esperienza naturale e gli habitat della fauna selvatica dei parchi.

Mentre i gruppi ambientalisti e alcuni visitatori sostengono le nuove normative, l’industria dei viaggi aerei è preoccupata per l’impatto sulle loro attività e sostiene che essi forniscono opportunità uniche, in particolare per gli anziani e i disabili. L’industria sta valutando la possibilità di avviare un contenzioso in risposta alle normative e ha sollevato dubbi sulla fretta del processo, esprimendo preoccupazioni sulla potenziale chiusura dell’attività.

Per garantire la conformità, la maggior parte dei parchi nazionali ha già adottato piani o accordi volontari, con eccezioni per i parchi con traffico aereo minimo o in località come l’Alaska dove i piccoli aerei sono essenziali per il trasporto. I regolamenti mirano a trovare un equilibrio tra preservare la tranquillità dei parchi e garantire l’accesso a tutti i visitatori.

Mentre il dibattito infuria, è evidente che l'obiettivo primario di queste norme è quello di salvaguardare l'essenza di queste aree naturali, consentendo ai visitatori di sperimentare la vera bellezza e serenità dei parchi.