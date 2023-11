È un sequel di Nier: Automata on the Horizon?

I fan del gioco di ruolo d'azione acclamato dalla critica, Nier: Automata, attendono con impazienza la notizia di un sequel. Anche se la comunità dei giocatori sperava in un rilascio imminente, sembra che dovranno aspettare ancora un po'. Secondo il produttore di Square Enix Yosuke Saito, il team di sviluppo ha in programma un nuovo capitolo della serie Nier, ma non sarà presto. In una recente intervista all'evento videoludico coreano G-STAR 2023, Saito ha confermato che un sequel è all'orizzonte, ma ha sottolineato che al momento l'attenzione è rivolta a un progetto diverso.

L'originale Nier: Automata, pubblicato nel 2017, ha ricevuto elogi diffusi per la sua grafica straordinaria e le meccaniche di combattimento uniche. Vendendo ben 7.5 milioni di copie, divenne rapidamente un successo strepitoso per Square Enix. Da allora, il gioco ha ampliato il suo universo con eventi crossover, promozioni e persino un adattamento anime. Tuttavia, nonostante il successo, i fan non hanno ancora ricevuto la conferma di un nuovo sequel principale.

Durante l'intervista, Saito ha riconosciuto la sfida di replicare il monumentale successo di Nier: Automata. Pur esprimendo ottimismo riguardo al futuro della serie, ha anche riconosciuto la difficoltà di superare i risultati dell'originale. Questo sentimento è stato ripreso dal capo della Nier, Yoko Taro, che ha affermato che raggiungere lo stesso livello di successo nelle vendite sarebbe “completamente impossibile”.

Sebbene i dettagli sul prossimo gioco di Nier siano scarsi, i fan possono trarre conforto dal fatto che l’amata serie continuerà ad evolversi. Nel frattempo, Saito e Taro stanno lavorando instancabilmente su un progetto separato che sperano di svelare nel 2024. Sebbene i dettagli rimangano nascosti, l'attesa per il loro prossimo annuncio è palpabile.

In conclusione, anche se un seguito diretto di Nier: Automata potrebbe non arrivare nel prossimo futuro, i fan possono stare certi che la serie Nier persevererà. La passione e la creatività del team di sviluppo, insieme alla base di fan dedicata, assicurano che il prossimo capitolo varrà l'attesa.

FAQ

1. Ci sarà un seguito di Nier: Automata?

Sì, Square Enix ha confermato che un sequel è in lavorazione. Tuttavia, la data di uscita non è stata ancora annunciata.

2. Quando possiamo aspettarci maggiori informazioni sul nuovo gioco Nier?

Square Enix ha dichiarato che spera di condividere maggiori dettagli sul prossimo gioco Nier nel 2024. Tieni gli occhi aperti per gli annunci e gli aggiornamenti ufficiali.

3. Il nuovo gioco sarà all'altezza del successo di Nier: Automata?

Gli sviluppatori hanno riconosciuto la sfida di superare l'enorme successo del gioco originale. Sebbene siano ottimisti riguardo al futuro della serie, raggiungere lo stesso livello di vendite potrebbe essere difficile. Tuttavia, i fan possono aspettarsi una degna aggiunta all’universo di Nier.