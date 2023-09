Sony registra i marchi per PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10

Sony ha registrato i marchi per i nomi PlayStation da 6 a 10 in Giappone, indicando i loro piani a lungo termine per le future console. Questa mossa garantisce che nessun altro possa utilizzare questi nomi. Sebbene ciò non significhi che PlayStation 6 sia imminente, poiché Sony spesso registra i nomi delle console anni prima della loro uscita, fornisce comunque informazioni sulle loro intenzioni future.

Sulla base dei precedenti modelli di rilascio, assumendo un intervallo di sette anni tra le generazioni di console, la PlayStation 6 potrebbe potenzialmente essere rilasciata nel 2027. Microsoft ha previsto un rilascio nel 2028 per PlayStation 6 durante un recente caso giudiziario della FC. È anche probabile che le future generazioni di console potrebbero richiedere più tempo per il rilascio, considerando i problemi della catena di fornitura riscontrati all'inizio dell'attuale generazione. Ciò sarebbe in linea con la data di lancio del 2028.

Guardando più avanti, la PlayStation 7 potrebbe potenzialmente essere rilasciata nel 2035, la PlayStation 8 nel 2042, la PlayStation 9 nel 2049 e la PlayStation 10 nel 2056. Tuttavia, è importante notare che le console fisiche tradizionali potrebbero non esistere entro tale data. punto. È probabile che l’industria dei giochi si sposti verso piattaforme di streaming o tecnologie ancora più avanzate, come la realtà virtuale o la realtà aumentata.

Sebbene il panorama tecnologico futuro rimanga incerto, una cosa che probabilmente continuerà è il rilascio di giochi che potrebbero presentare bug o problemi al momento del lancio. Inoltre, la rivalità tra console PlayStation e Xbox probabilmente persisterà, con i fan che supporteranno con passione il loro marchio preferito.

Fonte: l'articolo non fornisce una fonte specifica di informazioni.