Sony presenta BURANO, una nuova telecamera cinematografica digitale CineAlta

Sony ha recentemente annunciato la sua ultima telecamera cinematografica digitale, la BURANO. Questa nuova fotocamera è dotata di un impressionante sensore CMOS full-frame da 8.6K, funzionalità di messa a fuoco automatica, ND elettronico variabile e stabilizzazione dell'immagine nel corpo. Ha anche un doppio ISO nativo di 800 e 320, che lo rende versatile in varie condizioni di illuminazione. La BURANO inizierà le spedizioni nella primavera del 2024, con un prezzo di $ 25,000 USD.

Una delle caratteristiche distintive della BURANO è il filtro ND variabile e la stabilizzazione dell'immagine nel corpo, che la rendono la prima fotocamera cinematografica digitale al mondo con entrambe le funzionalità combinate in un unico corpo. Ciò offre ai registi maggiore flessibilità e comodità nel catturare le proprie riprese. Inoltre, la fotocamera vanta una messa a fuoco automatica ibrida veloce e un riconoscimento del soggetto basato sull'elaborazione AI se utilizzata con obiettivi con attacco E.

La BURANO si rivolge principalmente a proprietari/operatori di fascia medio-alta disposti a investire oltre $ 20,000 per una cinepresa cinematografica digitale. Si prevede che verrà utilizzata in varie produzioni, come documentari, video aziendali, video musicali, riprese di fauna selvatica e natura, e come popolare opzione per fotocamera B insieme alla Sony VENICE 2.

La fotocamera prende il nome dalla piccola isola di Burano nella Laguna Veneziana, Italia. Questo nome è stato scelto per stabilire un legame con Venezia e simboleggiare le capacità della macchina fotografica. Burano è nota per i suoi merletti e le case dai colori vivaci.

In termini di qualità dell'immagine, il BURANO mostra prestazioni impressionanti. È dotato di un nuovo sensore CMOS full-frame da 8.6K, simile a quello della fotocamera VENICE 2. Offre 16 stop di gamma dinamica, con basso rumore e sensibilità alle situazioni di scarsa illuminazione. Il sensore supporta anche ISO Dual Base di 800 e 3200.

Per quanto riguarda i codec di registrazione, BURANO offre varie opzioni come X-OCN LT, XAVC H e XAVC. È in grado di registrare internamente file X-OCN senza la necessità di un registratore esterno. X-OCN LT fornisce file di dimensioni inferiori mantenendo la qualità e la flessibilità dei file lineari a 16 bit.

Nel complesso, la Sony BURANO è una potente telecamera cinematografica digitale che offre una qualità dell'immagine eccezionale e funzionalità avanzate. È progettato per soddisfare le esigenze dei registi professionisti e si prevede che lascerà il segno nel settore.

