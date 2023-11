I possessori di PS5 possono godersi Apple Music senza pubblicità per sei mesi

By

I possessori di PS5 in tutto il mondo hanno la possibilità di vivere un’esperienza senza pubblicità con Apple Music per un massimo di sei mesi, grazie a un’offerta promozionale di Apple e Sony. La promozione, disponibile fino a novembre 2024, consente ai clienti Apple Music nuovi e “di ritorno qualificati” di attivare l’offerta scaricando e accedendo all’app Apple Music su qualsiasi modello PS5.

Durante il periodo di prova di sei mesi, i possessori di PS5 potranno ascoltare i loro brani preferiti non solo sulla propria console ma anche su dispositivi supportati su varie piattaforme, inclusi Windows, telefoni Android e dispositivi Apple. Questa flessibilità offre agli utenti la comodità di accedere ad Apple Music ovunque vadano.

L'offerta, simile alla promozione Apple TV Plus del 2021, mira ad attirare i giocatori che amano playlist curate mentre si immergono nei loro titoli PS5 preferiti. Rappresenta un'eccellente opportunità per coloro che devono ancora provare Apple Music e vogliono confrontarlo con altri servizi di streaming popolari come Spotify Premium.

Domande frequenti

1. Chi ha diritto alla promozione Apple Music su PS5?

La promozione Apple Music su PS5 è disponibile per i clienti Apple Music nuovi e “di ritorno qualificati” in tutto il mondo.

2. Quanto dura l'offerta promozionale?

L'offerta è valida fino al 2024 novembre.

3. Come possono attivare l'offerta i possessori di PS5?

I possessori di PS5 possono attivare l'offerta scaricando e accedendo all'app Apple Music sulla propria console.

4. L'offerta è utilizzabile solo sulla console PS5?

No, una volta iniziato il periodo di prova di sei mesi, gli utenti potranno accedere ad Apple Music sui dispositivi supportati, inclusi Windows, telefoni Android e dispositivi Apple.

5. Cosa succede dopo il periodo di prova di sei mesi?

Dopo il periodo di prova iniziale, agli utenti negli Stati Uniti verranno addebitati $ 10.99 al mese per l'accesso continuato al servizio Apple Music.

Fonte: PlayStation