I pacchetti console PlayStation 5 ricevono una riduzione di prezzo di $ 50 negli Stati Uniti

Sony ha annunciato una riduzione di 50 dollari sul prezzo dei bundle di console PlayStation 5 negli Stati Uniti. Il pacchetto PS2 di Call of Duty: Modern Warfare 5 è stato ridotto da $ 539.99 a $ 489.99, con questa offerta disponibile online su PlayStation Direct fino al 30 settembre. Inoltre, rivenditori come Best Buy e Walmart offrono lo stesso pacchetto per $ 489. Anche il bundle Final Fantasy 16 e il bundle Horizon Forbidden West hanno ricevuto uno sconto di $ 50, disponibile su Walmart e Best Buy.

Per chi è interessato, GameStop offre attualmente uno sconto di $ 50 su PS5 selezionate per gli acquisti in negozio fino al 9.29.23. Vale la pena notare che gli sconti PS5 negli Stati Uniti sono stati meno aggressivi rispetto all’Europa, dove Sony ha recentemente lanciato due promozioni di prezzo in altrettanti mesi. Queste promozioni includevano una riduzione di £75/€100 sul costo del modello PS5 standard.

La scorsa settimana Sony ha aumentato i prezzi degli abbonamenti PlayStation Plus fino al 35%. Questo aumento di prezzo ha interessato i piani di abbonamento di 12 mesi per i livelli Essential, Extra e Premium del servizio, con prezzi in aumento di $ 20-$ 40 / £ 10-£ 20 / € 12-€ 32 a seconda del piano di abbonamento scelto.

Va detto che un leaker affidabile ha rivelato alcuni dei giochi che verranno aggiunti al catalogo dei giochi PlayStation Plus questo mese.

Fonte:

– PlayStation 5: i bundle della console PlayStation 5 sono stati ridotti di $ 50 negli Stati Uniti.

– Sony Interactive Entertainment: la società responsabile del marchio PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: un popolare videogioco della serie Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: il prossimo capitolo della serie di giochi Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: un gioco di ruolo d'azione di prossima uscita sviluppato da Guerrilla Games.

– PlayStation: una piattaforma di gioco sviluppata da Sony.

– PlayStation Plus: un servizio in abbonamento che fornisce l'accesso al multiplayer online e ai giochi gratuiti.