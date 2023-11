Nuovo articolo: potenziali problemi con il display Pixel 8 Pro

Diversi possessori di Pixel 8 Pro hanno recentemente scoperto protuberanze circolari sullo schermo del proprio dispositivo. Questi rilievi, situati in vari punti del pannello OLED da 6.7 ​​pollici, sembrano essere il risultato della pressione esercitata dalla parte inferiore del dispositivo. Sebbene il vetro di copertura del Gorilla Glass Victus 2 rimanga inalterato, si teme che questi rientranze possano peggiorare nel tempo e potenzialmente danneggiare il display.

Gli smontaggi del Pixel 8 Pro suggeriscono che alcuni componenti potrebbero esercitare una pressione sullo schermo dal basso, mentre anche il processo di produzione stesso potrebbe avere un ruolo nella creazione di questi rientranze. Tuttavia, è importante notare che al momento questi urti non hanno influito sulla funzionalità touch o sulla qualità dell'immagine del dispositivo. Generalmente non sono visibili se non osservati da angolazioni specifiche e in condizioni di illuminazione ottimali.

Le immagini condivise da più proprietari su un thread della community rivelano che i rilievi appaiono costantemente lungo il bordo superiore dello schermo. Ci sono due protuberanze a sinistra della fotocamera frontale, un'altra a destra e ulteriori protuberanze lungo i bordi sinistro e destro, vicino al perimetro.

Sebbene siano state segnalate numerose anomalie dello schermo, non è chiaro se il problema sia diffuso o isolato. Alcuni utenti hanno già contattato Google per la sostituzione dei dispositivi, anche se va notato che anche i dispositivi sostitutivi sono interessati dallo stesso problema. Altri sostengono una garanzia estesa nel caso in cui il problema persista o peggiori nel tempo.

È importante monitorare questa situazione e rimanere aggiornato su eventuali annunci ufficiali di Google relativi al problema del display di Pixel 8 Pro.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono le protuberanze circolari sullo schermo del Pixel 8 Pro?

R: Questi rilievi sono rientranze apparse sul pannello OLED da 6.7 ​​pollici. Sono il risultato della pressione esercitata da sotto il dispositivo.

D: Gli urti influiscono sulla funzionalità o sulla qualità dell'immagine del dispositivo?

R: Al momento non vi è alcun impatto sulla funzionalità touch o sulla qualità dell'immagine. Le protuberanze non sono facilmente visibili se non osservate da angolazioni specifiche e in condizioni di illuminazione ottimali.

D: I dossi sono un problema diffuso?

R: Anche se sono state segnalate numerose anomalie dello schermo, non è chiaro se il problema sia diffuso o isolato.

D: Google può sostituire i dispositivi interessati?

R: Alcuni utenti hanno contattato Google per la sostituzione dei dispositivi, ma è importante notare che anche i dispositivi sostitutivi potrebbero essere interessati dallo stesso problema.

D: È disponibile una garanzia estesa per questo problema?

R: Alcuni utenti richiedono una garanzia estesa nel caso in cui il problema persista o peggiori nel tempo. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Google in merito.