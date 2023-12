Il Solon Board of Education onora la presidente uscente Leanne Jones Moses

Il Solon Board of Education ha recentemente tenuto la sua ultima riunione dell'anno e ha colto l'occasione per riconoscere la presidente Leanne Jones Moses, che ha perso il suo seggio nelle elezioni di novembre. Sebbene Moses avesse chiesto ai suoi colleghi di non discutere la sua transizione dal consiglio durante la riunione, la sua richiesta è stata ignorata e i membri del consiglio e dell'amministrazione hanno espresso il loro sostegno e gratitudine per il suo servizio.

Il tesoriere Tim Pickana ha elogiato Moses per i suoi cinque anni di dedizione al consiglio e l'ha elogiata per la sua eccezionale leadership. Altri membri, incluso il membro del consiglio Kevin Patton, hanno riconosciuto Moses per essere un amministratore coinvolto e responsabile che ha sempre dato priorità all'accesso degli studenti a un'istruzione di qualità. Anche il vicepresidente del consiglio Julie Glavin, il membro Michele Barksdale e John Heckman hanno espresso il loro apprezzamento per il tutoraggio di Moses e l'hanno descritta come una tempesta silenziosa che ha realizzato cose straordinarie durante il suo mandato. Moses ha risposto esprimendo la sua gratitudine per l'opportunità di servire e sottolineando il suo incrollabile sostegno alle scuole e alla comunità.

Nonostante abbia perso il suo seggio, Moses rimane un membro impegnato della comunità e si è impegnato a continuare a difendere il distretto scolastico. Ha augurato buona fortuna al nuovo membro del consiglio, Dott.ssa Stephanie Abramowitz, e ha invitato a continuare la natura collaborativa che ha contribuito al successo del consiglio. Moses ha ricevuto una standing ovation da parte di tutti i membri del consiglio e degli amministratori presenti.

La Dott.ssa Stephanie Abramowitz, la più votata alle elezioni del consiglio, presterà giuramento durante la prossima riunione di gennaio. Il Solon Board of Education ha fiducia nelle capacità di Abramowitz e si aspetta una transizione graduale quando assumerà il suo nuovo ruolo.