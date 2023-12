Un nuovo studio rivela l'impatto sorprendente dei backup di iMessage sullo spazio di archiviazione di iCloud

By

Uno studio recente ha fatto luce sull'impatto significativo che i backup di iMessage hanno sulla capacità di archiviazione di iCloud. Lo studio, condotto da un team di ricercatori, ha esaminato l'utilizzo dei dati dei backup di iMessage su vari dispositivi iOS.

I risultati dello studio erano piuttosto allarmanti. È stato scoperto che i backup di iMessage rappresentavano una parte significativa dell'utilizzo dello spazio di archiviazione di iCloud per molti utenti. In effetti, per alcuni utenti, i backup di iMessage occupavano fino al 50% dello spazio di archiviazione disponibile su iCloud.

I ricercatori hanno anche scoperto che molti utenti non erano consapevoli della quantità di spazio di archiviazione consumato dai backup di iMessage. Il nuovo aggiornamento iOS 17.2 fornisce una funzionalità che consente agli utenti di vedere facilmente di quanti messaggi viene eseguito il backup su iCloud e quanto spazio di archiviazione stanno occupando. È possibile accedere a questa funzione andando su Impostazioni, toccando il nome dell'utente, selezionando iCloud, quindi scegliendo Mostra tutto e messaggi in iCloud.

Dopo aver appreso i risultati dello studio, molti utenti hanno espresso dubbi sulla necessità di conservare questi backup di iMessage per sempre. Alcuni utenti stavano addirittura valutando la possibilità di eliminare i vecchi backup per liberare spazio di archiviazione sui propri account iCloud.

Per chi se lo chiede, il costo mensile dello spazio di archiviazione iCloud varia a seconda del piano di archiviazione scelto. Apple offre diverse opzioni, che vanno da 50 GB a 2 TB, con prezzi a partire da $ 0.99 al mese.

In conclusione, lo studio evidenzia l'impatto significativo che i backup di iMessage hanno sullo spazio di archiviazione di iCloud. Esorta gli utenti a prestare maggiore attenzione alle impostazioni di backup di iMessage e a considerare l'eliminazione dei backup non necessari per ottimizzare lo spazio di archiviazione sui propri account iCloud.