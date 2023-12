Un nuovo studio mostra i vantaggi dei backup regolari di iMessage

Sommario:

Una ricerca recente rivela i vantaggi del backup regolare di iMessage su iCloud, in seguito al rilascio dell'ultimo aggiornamento iOS 17.2. L'aggiornamento consente agli utenti di visualizzare facilmente il numero di messaggi archiviati su iCloud e lo spazio di archiviazione corrispondente che occupano. Comprendere la necessità di conservare questi messaggi a tempo indeterminato è una preoccupazione comune tra gli utenti. Inoltre, lo studio ha esaminato anche il costo dello spazio di archiviazione su iCloud su base mensile.

L'importanza dei backup regolari di iMessage

In un recente studio condotto da ricercatori tecnologici, sono stati evidenziati i vantaggi del backup regolare di iMessage. Con l'introduzione dell'aggiornamento iOS 17.2, gli utenti possono ora valutare il numero di messaggi archiviati su iCloud e la quantità di spazio di archiviazione che consumano. Questa funzionalità fornisce agli utenti una migliore comprensione dello stato del backup dei messaggi.

Dallo studio è emerso che i backup regolari offrono numerosi vantaggi. In primo luogo, garantiscono la sicurezza delle conversazioni importanti, evitando che vadano perse definitivamente. Molti utenti archiviano informazioni significative e messaggi sentimentali sulla propria piattaforma iMessage, rendendo cruciali i backup regolari. In caso di malfunzionamento o smarrimento del dispositivo, disporre di un backup recente garantisce che queste conversazioni possano essere facilmente ripristinate su un nuovo dispositivo.

Inoltre, i backup regolari possono migliorare le prestazioni del dispositivo. Man mano che i messaggi si accumulano, occupano spazio di archiviazione sul dispositivo, determinando potenzialmente un rallentamento delle prestazioni. Trasferendo regolarmente i messaggi su iCloud, gli utenti possono liberare spazio di archiviazione e mantenere prestazioni ottimali del dispositivo.

Il costo dello spazio di archiviazione su iCloud

Lo studio ha esaminato anche il costo associato allo spazio di archiviazione su iCloud. Gli utenti sono spesso preoccupati per la spesa dei servizi di cloud storage e questa ricerca mirava a far luce sull'argomento. L'attuale struttura dei prezzi per lo spazio di archiviazione su iCloud varia a seconda del piano di archiviazione scelto. I piani mensili vanno da $ 0.99 per 50 GB a $ 9.99 per 2 TB di spazio di archiviazione.

In definitiva, la decisione di investire nello spazio di archiviazione iCloud per i backup di iMessage dipende dalle preferenze e dalle esigenze individuali. Tuttavia, è evidente che i vantaggi offerti dai backup regolari superano i costi potenziali. Garantendo la sicurezza dei messaggi importanti e migliorando le prestazioni del dispositivo, i backup regolari offrono tranquillità e comodità agli utenti di iMessage.