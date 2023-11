Snapmatic: rivoluzionare il coinvolgimento negli eventi con cabine fotografiche basate sull'intelligenza artificiale

L'agenzia di tecnologia creativa Engage Works ha collaborato con Snapmatic per portare esperienze di eventi innovative nella sua Flux Innovation Lounge. Snapmatic, una piattaforma di brand experience, sta trasformando il coinvolgimento negli eventi attraverso l'uso di cabine fotografiche basate sull'intelligenza artificiale in ambienti ibridi, virtuali e live.

AI Photobooth di Snapmatic si distingue sul mercato per il suo esclusivo approccio AI generativo. Utilizzando una formazione rigorosa sulle immagini e un'infrastruttura GPU cloud, la cabina fotografica garantisce risultati coerenti e di alta qualità. L'azienda lavora a stretto contatto con marchi e agenzie per fornire risultati generati dall'intelligenza artificiale in linea con l'aspetto desiderato, le narrazioni delle campagne e le rappresentazioni del marchio.

Gabriel Henwood, proprietario di Snapmatic, esprime la fiducia dell'azienda nel potenziale di trasformazione dell'intelligenza artificiale nel migliorare le esperienze degli eventi. L'obiettivo principale di Snapmatic è assistere i marchi nello stabilire connessioni durature con il loro pubblico attraverso interazioni uniche, accattivanti e altamente personalizzate. Flux Innovation Lounge fornisce la piattaforma ideale per le capacità di Snapmatic, poiché abbraccia ingegnosità e innovazione, consentendo alle cabine fotografiche di raggiungere partecipanti di alto valore.

Il fondatore e CEO del gruppo Engage Works, Steve Blyth, dà il benvenuto a Snapmatic come nuovo partner, sottolineando la natura all'avanguardia delle loro cabine fotografiche basate sull'intelligenza artificiale. Questa partnership si allinea perfettamente con la visione di Engage Works di ampliare i confini dell'innovazione. L'impegno di Snapmatic nel fornire interazioni personalizzate e accattivanti si integra perfettamente con l'obiettivo di ridefinire il coinvolgimento degli eventi presso Flux Innovation Lounge, lasciando un'impressione duratura sui partecipanti attraverso esperienze coinvolgenti.

Situato nel Design District di Londra, Flux Innovation Lounge è uno spazio per eventi disponibile per il noleggio per una serie di attività, tra cui eventi dal vivo, eventi ibridi, workshop di collaborazione e sessioni con i clienti. Con l'utilizzo della tecnologia più recente, Flux Innovation Lounge offre un ambiente unico e dinamico per ospitare eventi memorabili e di grande impatto.

Domande frequenti

1. In cosa differisce la cabina fotografica AI di Snapmatic dalle altre sul mercato?

La cabina fotografica AI di Snapmatic utilizza un approccio AI generativo unico, garantendo risultati coerenti e di alta qualità. Attraverso una rigorosa formazione sulle immagini e un'infrastruttura GPU cloud, la cabina fotografica offre prestazioni eccezionali e risultati personalizzati in base alle preferenze del marchio.

2. In che modo Snapmatic aiuta i brand a stabilire connessioni con il proprio pubblico?

Snapmatic si concentra sulla creazione di interazioni uniche, accattivanti e altamente personalizzate tra i marchi e il loro pubblico. Generando contenuti basati sull'intelligenza artificiale che si allineano all'aspetto del marchio, alla narrativa della campagna e alla rappresentazione generale, Snapmatic aiuta a promuovere connessioni durature ed esperienze memorabili.

3. Dove posso provare l'AI Photobooth di Snapmatic?

L'innovativo AI Photobooth di Snapmatic può essere sperimentato presso la Flux Innovation Lounge, situata nel Design District di Londra. Questa sede versatile offre eventi dal vivo, eventi ibridi, workshop di collaborazione e sessioni per i clienti, offrendo l'opportunità perfetta di testimoniare la potenza delle esperienze coinvolgenti facilitate dalla tecnologia più recente.