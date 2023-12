Nuovi modi per rivivere il tuo anno pieno di app: Snapchat e altro ancora

By

Vuoi ricordare le tue esperienze digitali nel 2023? Snapchat ha appena rilasciato la sua funzione Snapchat Recap per aiutarti a rivivere l'anno passato sull'app. Ma dove puoi trovarlo? Non preoccuparti, ci pensiamo noi.

Per trovare il tuo Snapchat Recap 2023, segui questi semplici passaggi:

Passaggio 1: apri l'app Snapchat sul tuo telefono.

Passaggio 2: scorri verso l'alto dallo schermo della fotocamera per accedere alla pagina Ricordi.

Passaggio 3: cerca lo Snapchat Recap 2023 nella parte superiore della pagina. Se non riesci a trovarlo, scorri verso sinistra sul carosello di Flashback fino a individuare "Il tuo riepilogo del 2023".

Passaggio 4: seleziona "Il tuo riepilogo del 2023" per goderti il ​​tuo video di riepilogo personalizzato.

Passaggio 5: mentre guardi il tuo riepilogo Snapchat, puoi scegliere di aggiungerlo alla tua storia selezionando "Storia" o inviarlo direttamente a un amico o a una chat di gruppo selezionando "Invia a".

Passaggio 6: a seconda della tua attività su Snapchat nel 2023, il tuo riepilogo sarà suddiviso in varie categorie. Se condividi foto o video scattati sulla spiaggia o sul lago, potrebbero apparire in una sezione chiamata "Spiaggia per favore". E se ti piace fare selfie, puoi aspettarti di trovare una categoria "Mi sono sentito carino, lo eliminerò più tardi".

Ripeti la procedura tutte le volte che vuoi per rivivere i momenti salienti di Snapchat.

Ma Snapchat non è l'unica app che offre riepiloghi per il 2023. Dai un'occhiata ad altre app popolari come Duolingo, Reddit, Spotify e Apple Music, che hanno anche il loro anno di funzionalità di revisione.

Quindi, che tu sia un appassionato di Snapchat o un utente di altre app popolari, prenditi un momento per ripensare ai momenti salienti e ai ricordi che hai creato nel mondo digitale nel 2023.