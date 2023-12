Le preoccupazioni sulla privacy aumentano mentre l'azienda vende la capacità di spiare le conversazioni

Negli ultimi anni, c’è stato un timore crescente tra le persone che i loro dispositivi tecnologici ascoltassero le loro conversazioni. Sebbene questa preoccupazione sia stata in gran parte liquidata come un mito, nuove prove suggeriscono che potrebbe esserci del vero. Secondo un rapporto di 404 Media, una società di media venderebbe la capacità di ascoltare le conversazioni delle persone e di utilizzare i dati per pubblicità mirata.

Il rapporto si concentra su Cox Media Group (CMG) e sul loro prodotto chiamato "Ascolto attivo". CMG sostiene che questa tecnologia può ascoltare le conversazioni dei consumatori attraverso microfoni incorporati in vari dispositivi come smartphone e smart TV. Sebbene non sia chiaro se l’ascolto attivo sia attualmente in uso o se funzioni, CMG lo descrive come una “tecnica di marketing adatta al futuro”.

CMG afferma inoltre che l'ascolto attivo consente agli inserzionisti di indirizzare il proprio pubblico in base a ciò che dicono nelle loro conversazioni quotidiane. Affermano che questa tecnologia fornisce una comprensione senza precedenti del comportamento dei consumatori, che consente loro di fornire annunci personalizzati che fanno sentire il pubblico target come se l'azienda stesse leggendo le loro menti.

La legalità dell'ascolto attivo è messa in dubbio e CMG affronta questa preoccupazione sul proprio sito web. Affermano che è legale per telefoni e dispositivi ascoltare gli utenti, citando le clausole scritte in piccolo degli accordi sui termini di utilizzo che i consumatori spesso accettano quando scaricano o aggiornano le applicazioni.

Sebbene le informazioni sull’ascolto attivo e sul suo funzionamento siano limitate, vale la pena notare che le principali aziende tecnologiche come Apple e Google hanno implementato indicatori che informano gli utenti quando il loro microfono è attivo. Ciò è visto come una risposta alle preoccupazioni sulla privacy sollevate dai singoli individui.

Inoltre, il rapporto rivela l'elenco dei partner e degli editori di CMG, che comprende giganti del settore come Amazon, Microsoft e Google. Ciò solleva ulteriori domande sull’entità della raccolta dei dati e sull’invasione della privacy che potrebbe verificarsi.

Poiché le preoccupazioni sulla privacy continuano a crescere, è fondamentale che gli utenti rimangano vigili su come le loro informazioni personali vengono raccolte e utilizzate. La vendita di tecnologia in grado di spiare le conversazioni non fa altro che amplificare queste preoccupazioni ed evidenziare la necessità di norme sulla privacy più severe nell’era digitale.