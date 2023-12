Il futuro dei WC: una svolta nel rivestimento idrofobo

Gli scienziati dell'Università Erciyes in Turchia hanno fatto un passo avanti significativo nello sviluppo di un nuovo rivestimento idrofobico per i water. Guidato dal Prof. Mustafa Serdar Onses, il team è riuscito a creare uno strato oleoso durevole che respinge i liquidi e inibisce la crescita batterica del 99.99%.

I metodi tradizionali di innesto di polimeri idrofobici su superfici come la porcellana hanno dimostrato di essere ad alta intensità di manodopera e richiedono l’uso di solventi tossici. Tuttavia, questo nuovo metodo elimina questi inconvenienti e offre una soluzione promettente per l’uso quotidiano.

Per creare il rivestimento idrofobo, gli scienziati hanno macinato un olio siliconico idrofobo chiamato polidimetilsilossano (PDMS) in un mulino a palle per un'ora. Il processo ha rotto i legami chimici nel petrolio, formando nuove molecole. Il PDMS macinato risultante è stato quindi applicato a una tazza del water sterilizzata a temperatura ambiente, dove si è innestato sulla porcellana in meno di un'ora.

Nei test condotti dai ricercatori, il lato rivestito della tazza del water ha dimostrato una repellenza ai liquidi superiore, soprattutto se paragonato al lato non trattato. Inoltre, il tampone su entrambi i lati ha rivelato che il lato rivestito ha inibito la crescita batterica di un impressionante 99.99%.

Uno dei notevoli vantaggi di questo nuovo rivestimento è che è trasparente, incolore e non richiede l'uso di solventi tossici. È anche conveniente da produrre, il che lo rende un’opzione pratica per applicazioni future.

Questa svolta nella tecnologia del rivestimento idrofobico racchiude un immenso potenziale non solo per i WC ma per vari oggetti di uso quotidiano che richiedono superfici idrorepellenti. Potrebbe rivoluzionare le pratiche igienico-sanitarie, ridurre la trasmissione di batteri nocivi e migliorare l’igiene generale nelle famiglie, nei bagni pubblici e nelle strutture sanitarie.

FAQ:

D: Come funziona il rivestimento idrofobo?

R: Il rivestimento idrofobo respinge i liquidi creando uno strato oleoso durevole che impedisce ai liquidi di aderire alla superficie trattata.

D: Il rivestimento può essere applicato su WC esistenti?

R: Sì, il rivestimento può essere applicato ai WC esistenti, offrendo una migliore repellenza ai liquidi e inibendo la crescita batterica.

D: Il rivestimento è sicuro per l'uso quotidiano?

R: Sì, il rivestimento è sicuro per l'uso quotidiano. Non richiede solventi tossici ed è progettato per essere durevole e duraturo.

D: Esistono altre potenziali applicazioni per questa tecnologia?

R: Sì, questa tecnologia potrebbe essere applicata a vari oggetti di uso quotidiano, come lavelli da cucina, piani di lavoro e attrezzature mediche, per promuovere una migliore igiene e ridurre la diffusione dei batteri.