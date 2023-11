Novità e miglioramenti: svelata la PlayStation 5 Slim

Sony ha entusiasmato ancora una volta i giocatori con la sua ultima versione: PlayStation 5 Slim. Prendendo spunto dal precedente playbook, Sony ha introdotto una versione più piccola ed elegante della sua popolare console di gioco, dopo il successo di PS4 Slim. Questo nuovo modello mantiene il nome originale ma racchiude in sé un design compatto e funzionalità migliorate.

Uno dei cambiamenti più importanti della PS5 Slim è l'aumento della capacità di archiviazione. I modelli originali vantavano 825 GB, ma il modello Slim offre un generoso 1 TB di spazio di archiviazione. Ciò significa che i giocatori ora possono archiviare ancora più giochi preferiti, senza preoccuparsi di eliminarli e reinstallarli costantemente per fare spazio.

Non solo la PS5 Slim è più piccola nelle dimensioni, ma è anche più leggera. Con un peso di poco più di 7 chili, rispetto ai quasi 10 chili del suo predecessore, il modello Slim è perfetto per i giocatori in movimento. I viaggiatori non dovranno più avere la difficoltà di trascinarsi dietro una console ingombrante e ingombrante.

In termini di design, il modello Slim presenta due porte USB-C nella parte anteriore, offrendo agli utenti più opzioni di connettività. Il pulsante di espulsione del disco, una volta posizionato sulla console stessa, è stato ora spostato sull'unità disco. Inoltre, le luci di alimentazione sono state estese per correre lungo tutta la parte anteriore della macchina, conferendole un aspetto elegante e moderno.

Per chi considera l'edizione digitale, tuttavia, la decisione diventa meno chiara. Anche se il modello Slim offre più spazio di archiviazione, ha un prezzo più alto rispetto alla console originale. E se mai decidessi di aggiungere un'unità disco in un secondo momento, dovrai sborsare altri $ 80, rendendo il costo ancora più elevato.

FAQ:

La PlayStation 5 Slim è più veloce o più potente dell'originale? No, il modello Slim non viene fornito con nuovi componenti che lo renderebbero più veloce o più potente. I miglioramenti riguardano principalmente il design e la capacità di stoccaggio.

No, il modello Slim non viene fornito con nuovi componenti che lo renderebbero più veloce o più potente. I miglioramenti riguardano principalmente il design e la capacità di stoccaggio. Posso posizionare la PS5 Slim in posizione verticale? Per impostazione predefinita, il modello Slim è progettato per essere utilizzato in orizzontale. Se preferisci posizionarlo verticalmente, dovrai acquistare il supporto verticale opzionale che costa $ 30.

Per impostazione predefinita, il modello Slim è progettato per essere utilizzato in orizzontale. Se preferisci posizionarlo verticalmente, dovrai acquistare il supporto verticale opzionale che costa $ 30. Le placche di copertura colorate per la PS5 originale sono compatibili con il modello Slim? No, le piastre di copertura colorate per la PS5 originale non si adattano al modello Slim. Sony ha in programma di rilasciare nuove versioni di placche di copertura colorate specifiche per Slim all'inizio del 2024.

No, le piastre di copertura colorate per la PS5 originale non si adattano al modello Slim. Sony ha in programma di rilasciare nuove versioni di placche di copertura colorate specifiche per Slim all'inizio del 2024. Dovrei passare dalla mia attuale PS5 al modello Slim? A meno che tu non abbia bisogno di più spazio di archiviazione o preferisca dimensioni più piccole, potrebbero non esserci differenze sufficienti tra i due modelli per giustificare un aggiornamento. Potrebbe valere la pena aspettare un potenziale rilascio futuro di un modello Pro o più potente.

Nel complesso, PlayStation 5 Slim offre un'opzione allettante per i giocatori che apprezzano un'esperienza di gioco più compatta e conveniente. Con il suo maggiore spazio di archiviazione e il design elegante, impressionerà sicuramente sia gli appassionati PlayStation nuovi che quelli esistenti.