La principessa Madeleine di Svezia si gode una giornata fuori con le sue figlie

By

La principessa Madeleine di Svezia e le sue due giovani figlie, la principessa Leonore e la principessa Adrienne, hanno trascorso una deliziosa giornata fuori casa durante il fine settimana. Il trio reale ha partecipato a una funzione dell'Avvento a Fort Lauderdale, in Florida, dove è stato accolto calorosamente dalla comunità locale.

La chiesa, in attesa degli ospiti reali, ha preparato un servizio speciale e suggestivo. Successivamente è stato servito il tradizionale caffè svedese, accompagnato da deliziosi panini allo zafferano e pan di zenzero.

La principessa Madeleine ha utilizzato i social media per condividere la sua gioia, pubblicando le foto della gita ed esprimendo la sua gratitudine alla Chiesa svedese per la loro calorosa ospitalità.

La principessa svedese è nota per la sua dedizione ai suoi doveri reali, ma dà anche priorità al trascorrere del tempo di qualità con i suoi figli. Questa gita è stata un'occasione perfetta per la principessa per creare ricordi indelebili con le sue giovani figlie.

La principessa Leonore, di nove anni, e la principessa Adrienne, di cinque anni, sembravano raggianti mentre trascorrevano del tempo con la madre. Le principesse indossavano abiti eleganti, rispecchiando lo stile regale della madre.

La famiglia reale di Svezia è nota per il suo stretto legame con la chiesa, e questa uscita al servizio dell'Avvento ha ulteriormente esemplificato il suo impegno nei confronti della fede.

In conclusione, la principessa Madeleine di Svezia ha trascorso una giornata speciale con le sue figlie, partecipando a una funzione dell'Avvento in Florida. L'evento è stato pieno di calore e prelibatezze tradizionali svedesi, offrendo un'esperienza memorabile per il trio reale.