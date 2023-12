L'aggiornamento di espansione The Sims 4: For Rent introduce cambiamenti sorprendenti nella personalizzazione degli appartamenti

L'attesissimo lancio dell'espansione The Sims 4: For Rent è proprio dietro l'angolo e i giocatori sono ansiosi di esplorare le nuove funzionalità che offre. Come parte della preparazione al rilascio, Maxis ha rilasciato una patch di routine con aggiornamenti minori e correzioni al gioco base. Tuttavia, i giocatori più attenti hanno scoperto un cambiamento inaspettato che non era elencato nelle note della patch: la possibilità di modificare muri e finestre sugli appartamenti dei pacchetti di gioco precedenti.

Sebbene questa nuova opzione di personalizzazione possa essere un bug non intenzionale, i giocatori sperano che si tratti effettivamente di una funzionalità intenzionale. Quartieri come quelli dell'espansione City Living hanno offerto in passato unità simili ad appartamenti, ma in precedenza i giocatori non erano in grado di modificare le finestre o i muri esterni. L'ultima patch ora consente ai giocatori di spostare, aggiungere e rimuovere finestre, nonché modificare le finiture delle pareti esterne.

I creatori di contenuti, come Pixelade e SatchOnSims, hanno già mostrato queste opzioni di personalizzazione nei video. I giocatori non solo possono modificare le finestre e le pareti, ma possono anche appendere decorazioni murali come specchi e tende all'esterno degli appartamenti. Questa ritrovata libertà nella personalizzazione degli appartamenti ha portato i giocatori a chiedersi se si tratti effettivamente di una funzionalità o di un bug.

Nel mondo reale, rifare le finestre e aggiungere tende ai grattacieli sarebbe impossibile, ma The Sims offre ai giocatori l'opportunità di esplorare i propri desideri creativi. Con l'imminente possibilità di costruire unità abitative personalizzate, molti giocatori ritengono che dovrebbe essere disponibile anche l'opzione per modificare gli appartamenti esistenti.

Ci sono stati anche altri cambiamenti degni di nota nelle recenti note sulla patch. I giocatori ora possono designare i lavandini come lavandini della cucina o del bagno, impedendo ai Sims di lavare costantemente i piatti nei bagni privati. Le scarpiere ora hanno una funzione di attivazione/disattivazione che invita i Sims a togliersi le scarpe in casa, fornendo ai giocatori un ulteriore incentivo a vestire i propri Sims in modo appropriato. Inoltre, i giocatori ora possono fare clic sulla porta di un lotto e scegliere l'opzione "Passa il controllo a questa famiglia", consentendo un facile scambio tra diverse famiglie.

Per verificare se questa ritrovata capacità di personalizzazione sia intenzionale, sono state rivolte domande a EA e i giocatori attendono con impazienza conferma. Mentre cresce l'entusiasmo per l'espansione The Sims 4: For Rent, in uscita il 7 dicembre, i giocatori non possono fare a meno di anticipare le nuove possibilità che li attendono nella creazione di spazi abitativi virtuali perfetti.