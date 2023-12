L'espansione The Sims 4: For Rent aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità

Domani è prevista l'uscita di una nuovissima espansione per The Sims 4, chiamata "In affitto". In previsione di questo entusiasmante aggiornamento, Maxis ha rilasciato una patch di routine che include alcuni aggiornamenti e correzioni minori al gioco base. Tuttavia, i giocatori hanno scoperto un cambiamento nascosto che non era menzionato nelle note della patch: la possibilità di modificare muri e finestre negli appartamenti dei pacchetti di gioco precedenti.

In precedenza, i giocatori potevano rinnovare le pareti interne e gli arredi solo in unità simili ad appartamenti. Windows era off-limits, lasciando ai giocatori opzioni di personalizzazione limitate. Ma ora i creatori di contenuti hanno scoperto che gli appartamenti prefabbricati nell'espansione Vita in Città di The Sims 4 sono più personalizzabili che mai. Nel video di Pixelade, le finestre possono essere spostate, aggiunte e rimosse e le finiture delle pareti esterne possono essere modificate. Sorprendentemente, decorazioni murali come specchi e tende possono essere appese anche alle pareti esterne, il che aggiunge un nuovo livello di personalizzazione al gioco.

Anche se non è chiaro se questo cambiamento sia intenzionale o meno, i fan di The Sims 4 sono senza dubbio entusiasti di questa nuova funzionalità. La possibilità di personalizzare finestre e pareti esterne non solo consente una maggiore personalizzazione negli appartamenti esistenti, ma suggerisce anche le entusiasmanti possibilità di costruire unità abitative personalizzate in futuro.

Le note sulla patch per l'aggiornamento di questa settimana includono anche altre modifiche degne di nota. I lavandini ora possono essere designati come lavandini della cucina o del bagno, impedendo ai Sims di lavare costantemente i piatti sporchi in luoghi inappropriati. Le scarpiere ora hanno un'opzione di attivazione/disattivazione, che incoraggia i Sims a togliersi le scarpe in casa. Inoltre, i giocatori ora possono facilmente trasferire il controllo a diverse famiglie facendo clic sulla porta di un lotto e selezionando l’opzione “Passa il controllo a questa famiglia”.

Con l'uscita domani dell'espansione The Sims 4: For Rent, i giocatori potranno aspettarsi una serie di nuove funzionalità e opportunità. L'espansione sarà disponibile al prezzo standard di 40 dollari, portando ancora più entusiasmo e creatività nel mondo di The Sims 4.