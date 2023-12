Gli sforzi per propagare l'albero antico dopo l'abbattimento mantengono la promessa

Un maestoso albero che un tempo si trovava vicino al Vallo di Adriano nel Northumberland, in Inghilterra, è stato abbattuto, ma c'è speranza che l'eredità di questo antico albero sopravviva. Gli ambientalisti hanno segnalato segni positivi di vita nei semi e nelle talee dell'albero, indicando che oltre il 30% dei semi maturi e la metà delle talee potrebbero essere vitali. Il direttore dei giardini e dei parchi del National Trust, Andy Jasper, ha espresso ottimismo nel coltivare questi semi e talee in alberelli forti, offrendo un nuovo futuro per l'amato albero.

Oltre alla crescita dell'alberello, esiste la possibilità che il tronco dell'albero ricresca, anche se potrebbero essere necessari diversi anni per confermarlo. Secondo Jasper, la pazienza è fondamentale nel restauro del paesaggio, poiché permette alla natura di fare il suo corso.

In seguito all'abbattimento dell'albero è stato inizialmente arrestato un ragazzo di 16 anni in relazione all'atto vandalico. Tuttavia, la polizia ha ora annunciato che l'adolescente non dovrà affrontare ulteriori azioni, spostando l'attenzione su altri tre sospettati. I resoconti dei media suggeriscono che almeno uno di questi sospettati è un ex taglialegna trovato in possesso di una grande motosega. Le accuse penali in questo caso potrebbero estendersi oltre la distruzione dell'albero, poiché la caduta del sicomoro ha causato danni anche al Vallo di Adriano, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La perdita di questo famoso albero ha generato una risposta pubblica senza precedenti, con quasi 17 milioni di persone che seguono gli aggiornamenti sui social media. Il National Trust, responsabile della conservazione del territorio attorno al Vallo di Adriano, sta collaborando con il Parco Nazionale del Northumberland per creare un tributo duraturo all'albero. Sono in corso i piani per determinare il miglior utilizzo del legno recuperato dal suo grande tronco.

Anche se l’abbattimento dell’albero secolare è stato un evento triste, gli sforzi per propagarlo offrono speranza per la sua continua presenza nel paesaggio. Man mano che la natura segue il suo corso ed emergono nuovi alberelli, l’eredità di questo amato albero sarà onorata e preservata per le generazioni a venire.