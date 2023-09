SignalRGB, Intel e Skytech Gaming collaborano per regalare un esclusivo PC da gioco Starfield stampato in 3D

SignalRGB, in collaborazione con Intel e Skytech Gaming, ha annunciato un omaggio speciale di un PC Starfield Gaming unico nel suo genere stampato in 3D. Questo eccezionale PC da gioco è progettato per assomigliare all'aspetto e alla funzionalità di uno dei pannelli di controllo dell'astronave di Starfield, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente.

Il PC presenta il supporto RGB integrato con Starfield tramite l'applicazione SignalRGB, migliorando l'attrattiva visiva e le opzioni di personalizzazione per i giocatori. Il sistema è dotato di componenti top di gamma, tra cui la potente CPU Core i7-13700K e la potente GPU Radeon RX 7900 XTX di AMD.

Dotato di uno chassis personalizzato stampato in 3D, il PC da gioco Starfield vanta un sorprendente pannello di controllo a tema Starfield sulla parte anteriore, rinforzato da pali metallici. Il pannello di controllo è dotato di un ampio display per il monitoraggio dei sensori del PC, come temperature e velocità di clock. Inoltre, ci sono cinque pulsanti laterali che cambiano colore attraverso l'illuminazione RGB per rappresentare e reagire ai controlli di distribuzione dell'energia della nave nel gioco.

La sezione inferiore del pannello di controllo ospita due Stream Deck modificati con speciali manopole e icone che rappresentano le corrispondenti funzioni della nave. Include anche porte USB Type-A e Type-C, nonché pulsanti per il riavvio e l'avvio del PC. Dietro il pannello di controllo, i componenti del sistema sono alloggiati in un involucro compatto Mini-ITX.

Le specifiche complete del sistema comprendono una CPU Core i7 13700K Raptor Lake, GPU Radeon RX 7900 XTX RDNA 3, memoria DDR32 da 5 GB, un SSD da 1 TB, alimentatore SFX da 850 W, dispositivo di raffreddamento a liquido AIO da 280 mm e una scheda madre B750 ITX. Con questa potente configurazione, il rig Starfield stampato in 3D è in grado di eseguire Starfield a frame rate elevati.

Il giveaway è attualmente attivo e continuerà per i prossimi 43 giorni. I partecipanti interessati hanno l'opportunità di partecipare per avere la possibilità di vincere questo esclusivo PC da gioco Starfield.

Fonte:

– Segnale RGB

- Intel

– Skytech Gaming