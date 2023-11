Il rivoluzionario SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports: ridefinire le prestazioni nella fotografia mirrorless

L'obiettivo SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports è destinato a rivoluzionare il mondo della fotografia mirrorless full frame. Con le sue funzionalità all'avanguardia e la tecnologia avanzata, questo obiettivo rappresenta un punto di svolta sia per i fotografi professionisti che per i videografi.

Messa a fuoco automatica ridefinita

Dì addio agli scatti mancati e alle immagini sfocate. Il SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports vanta doppi motori HLA, che consentono una messa a fuoco rapida, precisa e praticamente silenziosa anche in situazioni frenetiche. Che tu stia catturando azioni sportive ad alta velocità, animali selvatici in movimento o momenti fugaci in occasione di eventi speciali, questo obiettivo ti garantisce di non perdere mai un colpo.

Stabilizzazione senza pari

Immagini prive di vibrazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono ora a portata di mano. Dotato della funzione di stabilizzatore ottico integrata e dell'algoritmo OS2, questo obiettivo fornisce fino a 7.5 stop di stabilizzazione effettiva. Dì addio ai treppiedi e abbraccia la ripresa manuale, anche in ambienti di illuminazione difficili.

Funzionalità video cinematografiche

Per i videografi, il SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports è un sogno che diventa realtà. L'obiettivo è progettato per ridurre al minimo la respirazione della messa a fuoco, consentendo spostamenti della messa a fuoco dall'aspetto naturale durante la registrazione. Le simulazioni tecnologiche avanzate e gli elementi in vetro di alta qualità riducono al minimo i bagliori e le immagini fantasma, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale in qualsiasi situazione di illuminazione.

Caratteristiche professionali

Questo obiettivo è ricco di funzionalità che soddisfano le esigenze dei professionisti. L'anello di apertura disattivabile consente regolazioni fluide e precise, mentre il piedino Arca Swiss integrato garantisce compatibilità con un'ampia gamma di teste per treppiede. Grazie alla protezione dagli agenti atmosferici per resistere alle condizioni più difficili, questo obiettivo è costruito per durare.

FAQ:

D: Posso utilizzare questo obiettivo sulla mia fotocamera Canon con attacco RF?

R: Sfortunatamente, l'obiettivo SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports è attualmente disponibile solo per le fotocamere Sony con attacco E e L.

D: Qual è il prezzo di questo obiettivo e quando sarà disponibile?

R: L'obiettivo SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports sarà venduto al dettaglio per $ 1865.53 o £ 1499.99. Le spedizioni inizieranno in tutto il mondo il 7 dicembre.

In conclusione, l'obiettivo SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports è un vero punto di svolta nel mondo della fotografia mirrorless full-frame. Con le sue impareggiabili prestazioni di messa a fuoco automatica, eccezionali capacità di stabilizzazione e funzionalità di livello professionale, questo obiettivo consente a fotografi e operatori video di portare la loro arte a nuovi livelli. Preparati a catturare immagini straordinarie e prive di vibrazioni e video cinematografici come mai prima d'ora con questo obiettivo rivoluzionario.